Aktuelles 14.04.2020

Corona und Viral Videos

Im Content Marketing sprechen wir gerne von Viralmarketing. Doch Auftraggeber meiden aktuell alles, was mit Corona in Verbindung gebracht werden kann.

Dabei ist der neue Coronavirus das beste übertragene Beispiel einer Viralmarketing-Kampagne, plastischer kann man eine Verbreitung im Schneeball-Effekt nicht darstellen. Aber eben auch traumatischer. Man spricht schon von der Generation der Coronials, die sich jetzt prägen läßt (oder jetzt bzw. in 9 Monaten geboren wird - je nach Laune des Nutzers).



Das Viral Video, das wir im Kopf haben und so benennen, stößt daher vielerorts auf taube Ohren. 'Viral' ist einfach zu nahe an dem, was wir nicht mehr hören können und wollen. Und sei es noch so positiv, der Begriff ist noch negativer besetzt.



Fazit: Wir werden uns zumindest in den kommenden Monaten noch - vielleicht sogar länger - um neue Begrifflichkeiten bemühen müssen, wenn der Virus im Wording zu stark durchkommt. Viral Videos werden dann zu Filmen mit Schneeballeffekt. Viral Marketing aber hoffentlich nicht zum Pyramidensystem des Marketing. Hoffentlich.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Marketing #Viral #Corona







