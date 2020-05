Instagram 23.05.2020

Guides: Instagram fasst Posts zu Blogs zusammen

Eine spezielle neue Funktion kommt bei Instagram: Man kann dort demnächst mehrere Postings zu einem Thema zu einem 'Guide' zusammenfassen.

Ein Guide soll dann eine Anleitung zu einem Thema geben können, die weiter geht als ein einzelner Beitrag. Was dabei entsteht ist eine Art 'Blog' mit verschiedenen Seiten zu unterschiedlichen Themen, erreichbar direkt am Profil über ein neues Symbol und bestehend aus Postings und weiteren Informationen.



Instagram erlaubt demnach erstmals auch wirklich lange und umfangreiche Postings, auch welche, die sich aus Inhalten verschiedener Profile zusammensetzen. Das bringt für das Marketing neue Möglichkeiten. Zunächst wird die Funktion aber erst langsam verfügbar und nicht alle Möglichkeiten starten gleich.



Um einen Guide zu starten braucht es ein eigenes Titelbild (plus Überschrift) sowie bereits vorhandene Postings, die darunter eingeordnet werden. Dabei kann man Bilder oder Videos einbinden, allerdings nur in der App am Smartphone. Die einzelnen Postings sind auch mit der Quelle verlinkt, deshalb eignen sich Guides auch als Möglichkeit der Verlinkung verschiedener Quellen von einer zentralen Stelle aus.

#Instagram #Guide #Blog #Foto #Video







