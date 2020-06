Web 2.0 06.06.2020

TikTok im Browser nutzen

Wer auf dem PC oder einem Endgerät ohne Tiktok-App in das Social Network einsteigen oder gar posten will, findet im Browser eine Alternative.

Tiktok im Browser erreicht man ganz normal über die Website von Tiktok. Indem man eine Seite aufruft, die Inhalte zeigt, gelangt man auch zu Social Network-Funktionen, die ein Login erfordern. Geht man also zu den Trending-Inhalten oder auf die Entdecken-Seite, so bietet sich zum Folgen etc. auch eine Login-Funktion ins Netzwerk. All das ohne App, funktioniert also auch am Computer.



tiktok aufrufen

tiktok trending



Mehr noch: Auch das Posten eigener Inhalte klappt vom Computer aus. Wer im Browser am PC auf die Upload-Seite geht, nachdem das Login durchgeführt wurde, kann dort ein Video im Tiktok-Format (720p-Hochformat mit bis zu 60 Sekunden) als MP4-Datei hochladen.



tiktok upload



Trotzdem ist Tiktok weiterhin ein Mobile-Social-Network. So wie Instagram hat man dort allerdings erkannt, dass insbesondere die zahlungskräftigen Firmen, die dort werben sollen, auch eine Schnittstelle am Computer brauchen - und genau das liefert TikTok nun immer mehr auch im Browser. Passende Werkzeuge wie die Erfolgsstatistik für Pro-User kommt gleich auch noch dazu, auch hier sind Instagram und andere sicher ein Vorbild.

