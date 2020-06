Werkzeuge 10.06.2020

Weltweit zur richtigen Zeit posten

Nehmen wir an, Sie möchten zu einer passenden Zeit live in Social Media gehen, haben aber Publikum in verschiedenen Kontinenten, dann sollten Sie genau auf die Uhr sehen.

Wenn einer der Kontinente schläft, während Sie online sind, dann verlieren Sie wertvolle Kontakte. Ein Posting oder eine Veröffentlichung gehört also passend geplant.



Dabei hilft eine Weltzeituhr, die die Städte der Erde verortet bzw. verzeitet und Ihnen eine Hilfe bei der Planung gibt. Sie definieren die Orte (bis zu vier davon kostenlos) und erhalten eine zu erwartende Aktivität der Personen, die man da zu einer gewissen Uhrzeit erreichen kann.







Mit dem Linktipp schafft man das ganz einfach - und mehr als die gratis vier Zeitzonen wird man in der Praxis ohnehin kaum brauchen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

