Mobile-Web 17.06.2020

LinkedIn baut massiv aus

Eine Funktion nach der anderen wird bei Microsofts Business-Social Network eingeführt. LinkedIn mausert sich zum Alleskönner.

Das Business-Netzwerk LinkedIn testet momentan eine neue Status-Funktion, mit der Anwender in einem kurzen Satz beschreiben können, was sie gerade machen. Usern ist es auf diese Weise möglich, ihre Kontakte beispielsweise über Business-Events, an denen sie teilnehmen, zu informieren. Das erleichtert Treffen innerhalb des beruflichen Netzwerks.



'Die Status-Funktion auf LinkedIn ist vor allem für das aktive Networking sinnvoll. Belanglose Updates über jede Aktivität sollte man lieber bei anderen sozialen Netzwerken posten. LinkedIn versucht allerdings immer wieder, Facebook-Funktionen wie Livestreams oder Storys nachzuahmen', erklärt Social-Media-Experte Felix Beilharz im Gespräch mit pressetext.



Die Tech-Bloggerin Jane Manchun Wong hat das Status-Feature im Code der LinkedIn-App entdeckt. Nutzer werden in einem eigenen Feld in 75 Zeichen ihren Status angeben können. LinkedIn hat bestätigt, derzeit an der Neuerung zu arbeiten. Sie soll Anwendern dabei helfen, sich möglichst gut in ihrem Netzwerk zu präsentieren. Noch unklar ist, wann das Feature in der App verfügbar sein wird.



'LinkedIn will mit solchen Features weniger trocken werden als beispielsweise Xing. Das Netzwerk soll nicht bloß eine digitale Visitenkartenablage sein, sondern auch menschliche Kontakte fördern. Hier muss der Konzern einen Mittelweg zwischen Seriosität und Unterhaltsamkeit finden', so Beilharz.



Mit dem Status-Feature nähert sich LinkedIn den eher auf Unterhaltung ausgerichteten Netzwerken an. Facebook hat erst im März eine neue Messenger-Anwendung namens 'Auto Status' präsentiert, die auch physische Treffen zwischen Usern erleichtern soll.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Network #Social Media #Business #LinkedIn #Microsoft







Auch interessant!

Neue Content-Gruppe in LinkedIn

Für die Beteiligten an der Erstellung von Content für das Internet und für Unternehmen - vom Auftraggeber...



SSI: Erfolgreiches Netzwerken in LinkedIn

Mit dem Social Selling Index will das Business Social Network zeigen, inwieweit ein User erfolgreich dabe...



Erfolgsindex bei LinkedIn

Mit dem Social Selling Index will das Business Social Network zeigen, inwieweit ein User erfolgreich dabe...



Linkedin bekommt Livestreaming

Bald wird man weltweit innerhalb von Linkedin per Video live online gehen können. Das war bisher nur über...



Linkedin bei Microsoft

Über 26 Mrd. Dollar (und damit die drittgrößte Übernahme im IT-Bereich) war Microsoft der Kauf des Busine...