Aktuell 25.06.2020

Wirecard insolvent

Nach den 'verschwundenen' fast 2 Mrd. in der Bilanz der Wirecard will das Fintech ein Insolvenzverfahren eröffnen.

Die Kurse an der Börse brachen ein, das 'erste Fintech', das sogar die Commerzbank aus dem DAX-Index verdrängt hatte, verlor gesamt fast 98% des Wertes an der Börse. Die Überschuldung aufgrund fehlender Werte in der Bilanz zwingt den Vorstand nun, ein Verfahren in die Insolvenz zu starten.



Gegen mehrere handelnde Personen auf allen Ebenen des Unternehmens wird ermittelt, die Zukunft der Firma ist mehr als ungewiss.

#Wirecard #Zahlung #Fintech #Insolvenz







