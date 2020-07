Aktuell 22.07.2020

Einsatz von Bitcoin zur Zahlung online und offline

Einen immer größer werdenden Stellenwert im Internet nehmen Kryptowährungen ein. Besonders Bitcoin scheint sich zu einem besonders beliebten Zahlungsmittel online als auch offline zu entwickeln.

Stolze Bitcoin-Besitzer sind demnach schon lange nicht mehr darauf angewiesen, die Kryptowährungen lediglich als Geldanlage zu nutzen. Wissenswertes zur Zahlung mit Bitcoin online und offline erhalten Sie in diesem Beitrag.



Online-Händler gehen derzeit noch ziemlich unterschiedlich mit Bitcoin um. Während die Kryptowährung besonders im Darknet ein gängiges Zahlungsmittel ist, wird sie mittlerweile vermehrt auch im normalen Online-Handel angeboten. Selbst in ausgewählten Restaurants und Cafés ist es Verbrauchern inzwischen möglich, mit Bitcoin zu zahlen.



Zahlen mit Bitcoins



Wer mit Bitcoin bezahlen möchte, benötigt in erster Linie ein Wallet. Es handelt sich hierbei um eine App, die prinzipiell als digitale Geldtasche gesehen wird. Bietet nun ein Online-Shop die bewährten Bitcoins an, stehen Käufer vor verschiedenen Möglichkeiten der Zahlung:



Es wird eine Schaltfläche angezeigt, bei der nach dem Klicken das Wallet geöffnet wird. Anschließend müssen Nutzer nur noch die jeweilige Bezahladresse eingeben. Möglicherweise wird auch eine Bitcoin-Adresse angezeigt, welche im Anschluss im Wallet als Bezahladresse fungiert. Wiederum ist es auch möglich, mittels eines QR-Codes die Zahlung anzufordern. Dieser muss mit dem Smartphone eingescannt werden, funktioniert allerdings nur, wenn sich auf dem Gerät ebenfalls eine Wallet-App befindet.



Bei einer Bezahlung in einem Café oder Restaurant geschieht die Zahlung in den meisten Fällen über einen QR-Code. Meist enthält der QR-Code bereits den zu zahlenden Betrag, manchmal muss dieser aber extra noch einmal in der Wallet-App unter der Kategorie Kaufpreis eingefügt werden.







Weitere Informationen zu diesem umfangreichen Zahlungsmittel erfahren Sie hier.



Vorteile von Bitcoins als Zahlungsmittel



Bitcoins haben den Vorteil, dass sie von jedem Rechner weltweit eingesetzt werden können. Als weiterer Vorteil erweist sich die Anonymität, die mit dieser Zahlungsmethode einhergeht. Transaktionen können allerdings zurückverfolgt werden, wenn dies aufgrund eines Betruges notwendig ist.



Abgesehen davon bieten Bitcoins eine besonders schnelle Zahlungsabwicklung an. Kleine Beträge können innerhalb von nur wenigen Sekunden abgeschlossen werden, größere Beträge bereits nach etwa einer Stunde. Zusätzlich sind die Transaktionsgebühren mit der Kryptowährung geringer. Diese wird anhand der Größe der Transaktion in der Form von Bytes verrechnet.



Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass jeder Nutzer die Verwendung der Kryptowährung selbst in der Hand hat. Anders als bei Banken, die Pleite gehen können, sind bei Bitcoins die Nutzer selbst für ihr Geld verantwortlich. Es ist somit kein Vertrauen in Finanzdienstleister und Banken notwendig.



Schließlich steigt die Zahl der Geschäfte, Online-Shops und Services, die Bitcoin anbieten, dementsprechend schnell an. Die Zahl der Restaurants und Cafés in denen Kunden mit der Kryptowährung zahlen können, ist allerdings gering und derzeit nur in Großstädten möglich.



Wie sicher sind Bitcoins?



Spezielle Systeme wie Blockchain spielen bei der Zahlungen mit Bitcoin eine große Rolle. Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich bei Blockchain um eine öffentliche Verschlüsselungsmethode, die für ausreichend Sicherheit im Internet sorgt. Auch wenn es sich hierbei um eine öffentliche Methode handelt, ist sie keineswegs unsicher, da die beteiligten Personen trotzdem anonym sind. Außerdem kann auf diese Weise niemand betrügen oder das System täuschen. Davon abgesehen sind die Transaktionen unwiderruflich. Wer demnach mit Bitcoin bezahlt, kann sein Geld auch nicht zurückfordern.

