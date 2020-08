Aktuell 04.08.2020

Rechercheplattform Addendum wird eingestellt

Die im Redbull-Medienbereich beheimatete Stiftung und Rechercheplattform Addendum wird nicht fortgeführt.

RedBull-Eigentümer Didi Mateschitz finanziert das Projekt nicht weiter. Addendum lieferte unabhängige Recherchen und Diskussionsbeiträge abseits der Arbeit der klassischen Medien und schaffte dabei mehrfach auch Material, das Staub aufwirbelte. Die Erfolge, die sich die Eigentümer bzw. Stifter erhofften, scheint es aber nicht gegeben zu haben. Chefrefakteur Fleischhacker und Stifter Mateschitz verkündeten jetzt daher, dass man sich anderen Projekten widmen will, statt Addendum weiterzuführen.

