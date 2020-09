Aktuell 10.09.2020

Vielerorts down: Ausfall bei Youtube?

Zwar wird vermehrt auch bei Instagram und Facebook ein Fehler gemeldet, aber Youtube ist derzeit an einigen Stellen komplett 'Down'.

Die Startseite ist nicht erreichbar und Übersichtsseiten wie Suchfunktionen gehen ins leere - teilweise werden statt Channels nur noch 404er-Seiten gezeigt und die Startseite führt zu einer Administrator-Fehlerseite. So präsentiert sich Youtube derzeit an vielen Orten, seit etwa 10 Uhr abends funktioniert die Videoplattform nicht so wie gewünscht.



Interessant ist aber, dass unseren Tests zufolge die einzelnen Videos sehr wohl abrufbar sind und auch das Streaming weitgehend normal funktioniert. Nur der Weg zu den Videos ist vielfach versperrt. Fehler wurden weltweit gemeldet, gehäuft aber in Europa, weshalb Probleme in einem Rechenzentrum auf dem Kontinenz anzunehmen ist. Sowohl in England als auch im deutschsprachigen Bereich (genauer: Österreich und Deutschland) gibt es mehr Fehlerhinweise als an normalen Tagen.



Eine Meldung zur Dauer und Ursache der Fehler steht noch aus. Nach etwa einer Stunde funktioniert nun aber wieder mehr auf der Youtube-Plattform, Fehler treten nur noch vereinzelt auf.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Youtube #Fehler #Down #Ausfall







Auch interessant!

Pornhub down - und das Internet macht...?

Als Ende letzten Jahres Youtube offline war, verzeichnete Pornhub einen Zuwachs an Abrufen von über einem...



Alle Youtube-Videos herunterladen

Wenn die eigene Festplatte kaputt geht oder man ein Original-Video wieder einmal schnell braucht, dann ka...



Video-Portale

Videos sind ein unterhaltsames und hilfreiches Mittel, um Usern bestimmte Inhalte näher zu bringen. Doch ...