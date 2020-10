Facebook 30.09.2020

Facebook verbindet sich noch stärker

Die Business- und Creator-Seite wurde schon auf Instagram erweitert, die Messenger werden verbunden, nun sind auch die Konten zwischen Facebook und Instagram zu verbinden.

Social-Media-Riese Facebook testet sein neues 'Account Center'. Es speichert Bezahl-Informationen von Usern und ermöglicht Transaktionen über die Plattform und die Tochter Instagram. Durch das Feature können Anwender auch Inhalte gleichzeitig auf Facebook, Instagram und Messenger posten.



'Für Facebook sind sehr aktive User am wertvollsten, weil sie am meisten Werbung sehen. Deswegen ist es wichtig, dass sie ohne Hindernisse auf mehreren Plattformen posten und auch bezahlen können. Dabei ist das Risiko für den Datenschutz nicht viel höher als zuvor, weil es sich immer noch um das gleiche Unternehmen handelt. Aber Nutzer müssen bedenken, dass sie grundsätzlich über jede Information, die sie Facebook geben, die Kontrolle verlieren könnten', gibt Social-Media-Experte Felix Beilharz im pressetext-Gespräch zu bedenken.



Geben Anwender ihre Kreditkarten-Informationen in das Account Center ein, können sie ohne weitere Eingaben sowohl auf Facebook als auch auf Instagram Transaktionen durchführen. Außerdem können sie ihre Profile auf beiden Plattformen miteinander verbinden. Dadurch ist es möglich, mit einem Schritt Fotos oder Informationen dort gleichzeitig zu ändern.



Das Account Center befindet sich noch in der Testphase und soll in den Facebook-Einstellungen zugänglich sein. User sind nicht gezwungen, das Feature zu verwenden. Facebook arbeitet momentan daran, alle seine Töchter mit der Hauptplattform zu verbinden und damit seine Nachrichtendienste zu vereinheitlichen. Erst kürzlich hat der Konzern das Posten von Instagram-Storys auf der Hauptplattform angekündigt.

