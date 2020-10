Whatsapp 14.10.2020

Whatsapp soll Support in der App erhalten

Facebook-Tochter WhatsApp will Usern mit dem 'In-App Support' künftig das Melden von Bugs leichter machen.

Mit dem noch in der Entwicklung stehenden Feature sollen Anwender das WhatsApp-Team direkt in der App auf technische Fehler aufmerksam machen. Sie können dabei mit Technikern einen eigenen Chat beginnen.



Laut 'WABetaInfo' wird WhatsApp eine eigene Option mit der Aufschrift 'Contact us' ('Kontaktiere uns') erhalten. In einem Textfenster können User dort ihr Problem beschreiben und dabei Details wie ihre Einstellungen und ihr Smartphone-Modell angeben. Das würde dabei helfen, technische Fehler möglichst schnell zu beheben.



WhatsApp-Techniker können Anwender bei Beschwerden mit einem eigenen Support-Chat kontaktieren. Es gibt zwar jetzt schon eine E-Mail-Adresse, mit der Nutzer bereits auf Probleme aufmerksam machen können, jedoch sind die Antworten darauf automatisch generiert. Beim In-App Support sollen die Helfer dagegen menschlich sein. Am Ende des Chats wird dieser automatisch als geschlossen markiert.



User können im In-App Support nur selbst verfasste Textangaben schicken. Es ist nicht möglich, bestehende Textnachrichten oder Dateien weiterzuleiten. Das Feature befindet sich momentan noch in der Testphase auf Android-Smartphones. 'WABetaInfo' zufolge soll es in Zukunft aber für alle WhatsApp-Anwender zur Verfügung stehen.

