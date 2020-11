Telekom 23.11.2020

Microsoft Teams kostenlos erweitert

Zoom als Werkzeug für Videokonferenzen bekommt mit Microsoft Teams einen starken Mitbewerber. Insbesondere durch die neuesten Änderungen in Redmond.

Mit der Desktop-App und einer Version, die direkt am Computer im Browser läuft, kann Teams nun mehr Menschen erreichen. Diese können per Link-Einladung genauso wie bei Zoom zu einem Meeting hinzugefügt werden. Und das kostenlos, bis zu 300 Teilnehmer sind hier gratis 24 Stunden zusammengeschaltet.



Für die Web-Version braucht es nicht einmal eine Anmeldung und Installation. Verwendet können die Chromium-Browser, also Chrome und Edge.











