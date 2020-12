Company 09.12.2020

Slack für 28 Mrd. Dollar verkauft

Der Anbieter Slack wurde verkauft. Knapp 28 Mrd. Dollar wurden für den 12 Mio.-User Bezahldienst hingeblättert.

Slack war zu klein, um alleine bestehen zu können und Salesforce hatte das Geld, um die Top-Marke übernehmen zu können. So ist der Preis zwar irrwitzig hoch, doch das Gesamtpaket stimmig und für beide sinnvoll.



Slack dient der Kommunikation in Teams, insbesondere in jenen aus dem technischen Umfeld. Programmierer nutzen es gerne, da es durch viele Automatismen und eine passende Oberfläche hier sehr hilfreich ist.

