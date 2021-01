Browser 01.01.2021

Ab heute kein Flash mehr im Web!

Der Flash-Player hatte einmal seine Berechtigung. Mit 1.1.2021 ist diese spätestens vorbei, Flash wurde jetzt endgültig aus dem Web verbannt.

Dass Adobe schon lange das Ende von Flash eingeleitet (bekommen) hat, ist ohnehin klar und für jeden sichtbar, der mit aufmerksamen Augen durch das Internet gegangen ist. Adobe selbst hat den Schwenk auf HTML5 statt dem Einsatz des proprietären Plugins schon vollzogen und den Namen Flash gegen 'Animate' getauscht. Die letzten großen Neuerungen an der Technologie hinter den SWF-Dateien sind auch schon zehn Jahre alt.



Beendet wurde das Plug-In aber durch die Browserhersteller und insbesondere Apple. Die ewigen Probleme mit dem weitverbreiteten Plugin dürften den Browsern ein Down im Auge gewesen sein. Updates, Kompatibilitätsprobleme und Sicherheits-Bugs waren schnell auch für die User ein Problem, die Technik ohnehin ein Relikt früherer Zeiten. Dass Flash vorwiegend für Werbeanzeigen verwendet wurde, hat dem System auch nicht gerade das positive Image verschafft, das den Weiterbestand sichergestellt hätte.



Nach einer langen Übergangszeit ist das Ende mit dem auslaufenden Jahr 2020 nun endgültig besiegelt. Der Einsatz der Software, für die es keinerlei Sicherheitsupdates mehr gibt, ist nicht mehr empfehlenswert. Während Browser die Erweiterung kaum mehr laden, wäre die Deinstallation des Programms als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme trotzdem zweckmäßig. Nachteile sind nicht zu erwarten.



Von Seiten der Websitebetreiber ist die Umstellung von Inhalten hin zu anderen Technologien ohnehin auch schon weitgehend vollzogen, Flash immer noch nutzen zu müssen, ist nicht erforderlich. Selbst die intensiv auf Flash setzenden Spiele wurden bereits in HTML5 konvertiert.



Wir können uns also von Flash verabschieden. Eine der wichtigsten Wegbereiter eines multimedialen Internets geht in den verdienten Ruhestand, das Internet hat heute andere Methoden, um Videos, interaktive Spiele und andere Elemente umsetzen zu können. Und das nicht nur effizienter und ohne Fremdhersteller-Software, sondern auch sicherer und stromsparender. Wir verbeugen uns vor der Innovation, die nun abtreten darf.

#Plug-In #Browser #Adobe #Flash #HTML







