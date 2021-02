Web 2.0 07.02.2021

Tiktok gegen Fake-News

Die chinesische Video-App TikTok warnt bald User vor dem Teilen von 'unverifizierten' Informationen. Damit sind Videos gemeint, in denen Behauptungen vorkommen, die Faktenchecker der Plattform nicht eindeutig bestätigen können.

Mit den Warnhinweisen will TikTok eine Grauzone zwischen Fake News und Fakten sicherer machen. 'Manchmal sind die Ergebnisse von Faktenchecks nicht eindeutig und einige Inhalte können nicht bestätigt werden, besonders, wenn sich Ereignisse gerade entfalten', heißt es von TikTok. Videos, auf die das zutrifft, erhalten künftig vor dem Teilen einen Warnhinweis. Anwender können diesen aber ignorieren und Inhalte trotzdem an andere schicken.



Unverifizierte Videos tauchen nicht auf der 'For You'-Seite auf, durch die User individuelle Empfehlungen sehen können. Die neuen Maßnahmen sollen die Verbreitung von irreführenden Informationen verhindern. Laut TikTok haben die Warnhinweise in Testläufen starke Wirkung gezeigt. Anwender haben dadurch um 24 Prozent weniger häufig Videos geteilt. Außerdem sind Likes für unbestätigte Inhalte um sieben Prozent zurückgegangen.



Die Warnhinweise sollen im Laufe der kommenden Wochen weltweit zum Einsatz kommen. TikTok will seine Plattform momentan durch unterschiedliche Maßnahmen besonders für jüngere Nutzer sicherer machen. So hat die App im Januar Accounts von Usern im Alter zwischen 13 und 15 Jahren automatisch auf privat geschaltet.

pte/red

