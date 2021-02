Twitter 14.02.2021

Politik, Staat und Medien gekennzeichnet

Die US-Mikroblogging-Plattform Twitter will ab nächster Woche mehr Accounts von globalen Politikern kennzeichnen.

In einigen Ländern erhalten auch die Konten von Medien, die mit dem Staat verbunden sind, eine bestimmte Identifikation. Diese Maßnahme soll laut Twitter geopolitischen Diskussionen auf der Plattform mehr Kontext geben.



Unter anderem in Deutschland, Italien, Kanada und Japan sollen mehr politische Führungspersönlichkeiten und Institutionen auf Twitter Markierungen erhalten. Bei den Accounts der Politiker soll dann deutlich zu lesen sein, welcher Regierung oder Organisation sie angehören und welche Funktion sie dort erfüllen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Twitter-Konten von verifiziert sind. Mitglieder von Regierungen, deren Status als solche angefochten wird, erhalten keine Kennzeichnungen.



'Twitter nahm schon zuvor bei Tweets von gewählten Vertretern oder Regierungsbeamten eine Abwägung zwischen einem möglichen Regelverstoß und dem öffentlichem Interesse vor. Bei verifizierten Politikern gibt es einen Katalog dafür, in welchen Fällen Regelverstöße toleriert werden. Der Fall Donald Trump zeigte aber bereits, dass Twitter diese Bewertung laufend überdenkt und anpasst. Bei Postings von politischen Persönlichkeiten wird künftig das Risiko eines Schadens noch mehr abgewogen; zugleich sollte der Verifizierungsprozess angepasst werden', erklärt Social-Media-Experte Günter Exel gegenüber pressetext.



Der Twitter-Account von Ex-US-Präsident Trump ist laut Twitter permanent gesperrt. Wegen der unklaren Regeln für Politiker steht die Plattform momentan stark in der Kritik. Mit den neuen Maßnahmen soll mehr Klarheit darüber entstehen, welche Tweets im öffentlichen Interesse stehen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Twitter #Medien #Politiker #Kennzeichnung







Auch interessant!

Malcolm macht Fakten zu Fake News

Kommentare von Nutzern auf sozialen Plattformen wie Twitter und Facebook können Faktencheck-Software aust...



Abmahnungen wegen Stock-Foto-Kennzeichnungen

Urheber haben Anspruch darauf, genannt zu werden, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Das gil...



Versteckte Influencer-Werbung

Drei von vier Social-Media-Influencern verstecken die Offenlegung von Werbung in ihren Postings....



Fake News-Kennzeichnung

Warnhinweise gegen Fake News in sozialen Medien machen noch nicht markierte, da noch nicht überprüfte Mel...