Youtube ist größtes Social Network

YouTube ist die meistgenutzte Social-Media-Plattform in den Vereinigten Staaten. Laut einer neuen Umfrage von Pew Research zur aktuellen Nutzung sozialer Medien verwenden 81 Prozent der befragten Erwachsenen das Videoportal.

Das ist der Spitzenrang in der Beliebtheit. Klar auf Distanz folgen Facebook (69 Prozent) und Instagram (40 Prozent). Laut der Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut zwischen dem 25. Januar und 8. Februar durchgeführt hat, gehen die Plätze vier bis sieben an Pinterest, LinkedIn, Snapchat und Twitter. Bemerkenswert sind die recht bescheidenen 23 Prozent von Twitter, hat sich die Plattform doch in den vergangenen Jahren als relevanter Schauplatz öffentlicher Diskurse etabliert. Von den Top-10-Plattformen haben im Vergleich zur vorherigen Befragung 2019 diesbezüglich lediglich YouTube und Reddit signifikant zugelegt.



Die beiden Top-Platzierten YouTube und Facebook sind auch diejenigen, die am meisten bei den Älteren punkten. Mit 49 Prozent bei YouTube und 50 Prozent bei Facebook sind die Nutzerzahlen unter den Über-65-jährigen der Konkurrenz meilenweit voraus. Instagram (13 Prozent) und Twitter (sieben Prozent) sind klar dahinter auf den Rängen drei und vier. Nichtsdestotrotz kann sich Silicon-Valley-Rivale Facebook mit weltweit etwa 2,6 Mrd. Nutzern pro Monat brüsten, während YouTube hier nur bei etwa zwei Mrd. liegt.

