Zahlen & Daten 01.07.2021

Schadenfreude macht Trolle

Menschen, bei denen die dunkle Triade der Persönlichkeit (Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie) auf einen Hang zur Schadenfreude trifft, werden eher zu Online-Trollen.

Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der Brigham Young University (BYU). Schadenfreudige erachten Trollen demnach oft für eine Form der Kommunikation, die den Online-Diskurs bereichert. Auch zeigt die Studie, dass Männer das Verhalten eher in Ordnung finden.



Trolle scheinen online immer und überall ihr hässliches Gesicht zu zeigen. Um zu ergründen, was Menschen dazu bewegt, haben die Forscher eine Online-Umfrage genutzt, an der über 400 Reddit-User teilnahmen. 'Menschen, die die als dunkle Triade bekannten Eigenschaften aufweisen, zeigen eher Troll-Verhalten, wenn sie Freude daran haben, andere leiden zu sehen', umreist Pamela Brubaker, PR-Professorin an der BYU, das Ergebnis. Zudem sehen Schadenfreudige das Trollen den Forschern zufolge nicht als destruktiv, sondern einfach nur als Form des Dialogs.



Wer sich speziell am Versagen anderer erfreut, erachtet Trollen oft als akzeptables Verhalten. Männer halten es dabei laut der Studie eher für funktionale Kommunikation als Frauen. 'Das mag daran liegen, dass es für das Medium angemessen scheint', betont allerdings BYU-Kommunikationswissenschaftler Scott Church. Speziell User, die Reddit sehr intensiv nutzen, würden womöglich glauben, Trollen sei immer und überall angemessen, weil die Menschen es auf Reddit tun.



Die Forscher betonen allerdings, dass Nutzer, die sehr offen ihre Meinung zu diversen Themen kundtun, nicht unbedingt auch trollen. Der Studie nach gibt es da keinerlei Korrelation. Das liege nahe, dass zivilisierte Online-Diskussionen durchaus möglich sind. Church zufolge ist es dazu hilfreich, sich stets vor Augen zu halten, dass andere auch Menschen mit Freunden, Familie und Gefühlen sind. 'Wenn wir vergessen, dass sie wirklich Menschen sind und sie nur als Nutzernamen oder Avatare sehen, wird das Trollen leichter.'

pte/red

