26.07.2021

Reddit kontroversiell

Online-Beiträge, die mit kontroversen Ansichten polarisieren, verbreiten sich auf Social Media schneller als ohne streitbaren Content.

Dies besagt eine neue Studie von Forschern der University of Central Florida (UCF). Zudem würden sich polarisierende Posts rascher und weiter verbreiten als Beiträge, die Zustimmung ausdrücken.



Das Team hat in den USA über 47.000 Beiträge auf Reddit analysiert. Etwa 23.000 Beiträge wurden dabei als kontrovers und um die 24.000 als nicht kontrovers eingestuft. Die Wissenschaftler fanden einen Zusammenhang zwischen kontrovers gekennzeichneten Kommentaren und der kollektiven Aufmerksamkeit. Für kontroverse Posts gab es über 60.000 Kommentare, während für nicht kontroverse Beiträge weniger als 25.000 Kommentare abgegeben wurden. Streitbare Beiträge wurden zudem von fast doppelt sovielen Nutzern gesehen und verbreiteten sich nahezu doppelt so schnell schnell wie die nicht kontroversen.



Die Studie sei wichtig, weil sie zeige, dass Meinungsverschiedenheiten ein wirksames Mittel sein können, um die Aufmerksamkeit auf Nachrichten zu lenken, kommentiert Studien-Koautor Ivan Garibay. Er rät er denen zur Vorsicht, die in ihren Social-Media-Beiträgen Uneinigkeit hervorrufen und befürchtet: 'Es kann einen Anreiz in Bezug auf den Einfluss und die Größe des Publikums für einen Social-Media-Nutzer geben, konsequent kontroverse und provokative Themen in seine Beiträge aufzunehmen.' Dies käme denjenigen zugute, die die Nachrichten posten. 'Kontroverse Kommentare können jedoch spaltend wirken, was zu einem polarisierten Publikum und einer polarisierten Gesellschaft beitragen könnte', fügt Garibay in seinem Artikel hinzu, der im 'Journal of Computational Social Science' veröffentlicht wurde.



Reddit-Beiträge ähneln persönlicher verbaler Kommunikation, da sie von Nutzern stammen und keine bezahlte Werbung sind. Die Ergebnisse der Studie stimmen mit früheren Forschungen überein, nach denen Kontroversen die Verbreitung von Mundpropaganda und Online-Diskussionen erhöhen, insbondere wenn die Beiträge - wie auf Reddit - anonym sind. 'Der nächste Schritt in dieser Arbeit ist es, die Sprache zu analysieren, die verwendet wird, um eine Kontroverse auszulösen und warum sie die Aufmerksamkeit der Social-Media-Nutzer auf sich zieht', führt UCF-Doktorand und Hauptautor Jasser Jasser aus.

pte/red

