Linkedin Profilvideo: Cover Story

Seit einigen Wochen ist die Funktion nun in der App freigeschaltet, schön langsam wird sie für alle User relevant, die in Linkedin Eindruck erzeugen wollen.

Die Cover Story Videos sind in Linkedin eigentlich technisch nicht viel anderes als die Story-Videos in der mobilen Version. Auch die Cover-Videos im Profil werden über die App am Smartphone hochgeladen, erscheinen allerdings dort, wo das Profilbild in Linkedin erscheint - und das auch in der Website von LinkedIn.



Profil mit Profilvideo in Linkedin



Zunächst wird dort ohne Audio einige Sekunden lang das Bewegtbild eingespielt, danach kommt wieder das ursprüngliche Profilbild. Die Bewegung macht das Profil schon spannend, User werden gebunden. Mit Klick auf das Bild erscheint dann das Story-Video im Hochformat, das bis zu 30 Sekunden umfassen kann und auch Ton beinhaltet. Ein Elevator Pitch in einer halben Minute mit den Möglichkeiten von Video ist hier leicht möglcih und insbesondere am Handy auch eindrucksvoll (die Integration im Web ist vorhanden, aber nicht so elegant gelöst).



Nachdem die Erstellung und der Upload nur in der App vorgesehen ist, ist der übliche Weg zum eigenen Cover Video im Profil bei Linkedin auch die Kamera am Smartphone. Doch man kann auch eine bearbeitete Version von der Profi-Kamera nutzen und - was noch wichtiger ist - auch den Ton besser optimieren. Man lädt dazu die fertige Videodatei im richtigen Format auf das Handy und wählt diese statt der Kamera als Quelle aus. Wer Genaueres zur Umsetzung wissen will findet oben nicht nur ein Beispiel in Linkedin, sondern auch gleich den richtigen Kontakt für die Umsetzung ;-)



Bei der Gelegenheit kann man das Profil in Linkedin noch weiter optimieren: Die Aussprache des eigenen Namens kann man per Audio-Datei in Linkedin hinterlegen. Video und Audio ist hier nicht zwingend sinnvoll, was den Inhalt betrifft, aber die Plattform honoriert in der Regel, wenn jemand früh neue Funktionen einsetzt. Sich solche Erweiterungen rasch einzubauen ist normalerweise also ein Garant, dass die Plattform recht freundlich dabei neue Besucher auf das Profil bringt. Die eigene Reichweite optimieren durch den Einsatz neuer Funktionen bei LinkedIn ist also 'billig' zu erweitern.

