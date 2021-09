Web-Technik 23.09.2021

Bandbreite für Streamings testen

Reicht die Bandbreite am Standort für ein Livestreaming aus? Diese Werkzeuge und das zugehörige Wissen geben Antwort.

Gehen wir davon aus, dass Sie ein Streaming mit HD-Video zu Youtube oder anderen Plattformen vorhaben. Dann wird RTMP die Wahl des Protokolls sein, die Quelle wird ein Streaming-Gerät wie ein Atem-Switcher, ein Notebook mit OBS oder ähnliche Dinge sein. Wie es dann weiter geht zu Youtube hängt von dem Ort ab, an dem Sie sind - eine Kabelverbindung ist einer über Funk in jedem Fall vorzuziehen.



Die benötigte Bandbreite ist in jedem Fall sehr relevant, denn die Daten müssen permanent und zuverlässig angeliefert werden, um die User nicht mit einer Sanduhr in Warteschleife zu schicken. Es muss also zu jeder Zeit mehr Kapazität da sein als an Daten geschickt werden müssen - und das inklusive aller Begleiterscheinungen auf der Leitung. Wenn Sie parallel auch noch einen Stream in die andere Richtung haben, im Internet surfen oder andere Dinge, dann hebt das den Bedarf. Die Latenz ist weniger wichtig als für Gamer, ob Sie 100ms oder 10 bis zum nächsten Knoten brauchen, spielt wenig Rolle auf stabilen Leitungen. Hauptsache die Menge stimmt.



Für ein HD-Video braucht es im Steam zumindest 4 bis 6 mbit, zu denen man gute 20% an zusätzlichen Daten rechnen sollte. Für alle Fälle kontrolliert man auf den doppelten Wert hin und testet das unter gleichen Bedingungen wie beim Stream selbst. Sich hier eine Untergrenze von 10 bis 15 mbit zu setzen, ist keine schlechte Idee. Erreicht man das nicht zuverlässig, kann man mehrere Leitungen bündeln.







Aus der Praxis Wir setzen bei unseren eigenen Streamings für Kunden übrigens auf 30mbit Minimum über zumindest drei Knoten gleichzeitig, die via Speedify über einen eigenen Firewall-Router gekoppelt werden. Auch deshalb, weil Streaming-Hardware heikler auf Engpässe reagiert als eine auf variable Leistung optimierte Software. Und nicht selten 'holen' wir Zoom-Gäste auf die Konferenzbühne, brauchen also auch Bandbreite abseits des geschnittenen Stream-Videos. Und wenn wir aus dem eigenen Haus 'remote' schneiden und Konferenzen bespielen, dann wird mindestens 60, besser 80 mbit für den Stream reserviert, damit auch mehrere Gäste aus dem Internet zugeschaltet werden können.







Bleibt die Frage, wie man testet. Hier haben sich einfache Web-Werkzeuge (manche haben auch Apps) durchgesetzt, die man aber richtig lesen muss. Es geht in jedem Fall immer um die 'upload'-Geschwindigkeit, die beim Senden des Streams zum Flaschenhals werden kann. Dummerweise werben Provider immer mit dem Download und erhöhen auch diesen, statt in Senderichtung zu optimieren - die meisten Kunden sind ja auch reine Konsumenten. Symmetrische Leitungen mit hoher Uploadkapazität sind da im Vorteil.



Netflix Fast Speedtest

Oakla Speed Test



Getestet muss über längeren Zeitraum und zu verschiedenen Zeiten werden, insbesondere wenn man knapp am Minimum liegt. So kann es sein, dass zur vollen Stunde die eMail-Programme zum Abholen beginnen oder die Kaffeepause für Youtube-Videos genutzt wird und die Bandbreite im LAN dann zur Neige geht - das sollte man getestet haben.

