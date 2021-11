Werkzeuge 29.10.2021

Tiktok: Trinkgeld für alle User

Bislang konnten Content-Schaffende bei TikTok nur Livestreams über 'Tips' monetarisieren. Doch nun testet das Social-Video-Portal eine ausgeweitetet Variante des Trinkgeld-Features, die einen Tips-Button direkt im Profil ermöglicht.

Die Plattform selbst schneidet offenbar nicht mit. Um sich für den vorerst begrenzten Test zu bewerben, brauchen Content-Kreatoren allerdings mindestens 100.000 Follower. Content-Macher, die sich an TikToks Regeln gehalten haben, können sich demnach für das neue Tips-Feature bewerben. Akzeptiert die Plattform die Bewerbung, erscheint dann ein Button direkt im Creator-Profil, über das Fans dem Content-Schaffenden jederzeit Trinkgeld geben können - ohne Umwege und nach bisherigen Informationen auch ohne, dass TikTok dabei mitnascht.



Gegenüber 'TechCrunch' hat TikTok bestätigt, dass dieses neue Tips-Feature derzeit in begrenztem Ausmaß getestet wird, aber noch nicht allgermein verfügbar ist. 'Wir denken ständig über neue Wege nach, Wert für unsere Community zu schaffen und das TiTok-Erlebnis zu bereichern', so ein Unternehmenssprecher. Die Möglichkeit, Trinkgelder direkt über ein Profil-Button zu zahlen, erscheint da als guter Ansatz. Denn das ist einerseits für Fans einfach und bequem und verspricht eben dadurch den Content-Machern selbst mehr Geld für ihre Mühen.



Freilich sind bessere Aussichten auf Verdienste für die Creators letztlich auch für TikTok selbst gut. Denn das stärkt die eigene Position im Kampf um die besten kreativen Köpfe. Bislang sind andere Plattformen wie Instagram oder YouTube im Vorteil, da sie den Content-Schaffenden bessere Möglichkeiten bieten, auch wirklich Geld mit ihren Inhalten zu machen. Mit einem erweiterten Tips-Feature, übrigens ähnlich jenem von Twitter, könnte TikTok da eher dagegenhalten.

pte/red

