Mobile-Web 16.11.2021

Facebook: Apps in Stories

App-Entwickler können dank Facebooks neuer 'Creative App Platform' ihre Anwendungen künftig direkt promoten. Sie schlägt Facebook-Nutzern kreative Apps zur Erstellung von einzigartigen Facebook Stories künftig direkt in der App vor.

Das könnte ein Versuch des Netzwerks sein, junge User anzusprechen und von Plattformen wie TikTok zurückzugewinnen. Die Kreativ-Features der teilnehmenden Apps werden direkt in Facebook Stories integriert, ohne dass User die Apps außerhalb von Facebook suchen und installieren müssen. Das neue Konzept erleichtert es App-Enwicklern, potenzielle User zu erreichen. Mit rund 2,9 Mrd. Menschen weltweit, die monatlich Facebook benutzen, bedeutet das mehr zusätzliche Reichweite für Entwickler.



Das Konzept ist ähnlich der 'Snapchats Minis', mit denen Entwickler eine Version ihrer App in die Plattform integrieren und so eine größere Reichweite für ihr Produkt generieren können. Die Variante von Facebook spezialisiert sich jedoch ausschließlich auf Facebook-Stories und kreative Features zur Erstellung und Bearbeitung von Bild, Video- und Audiomaterial.



Der große Vorteil der Anwendung ist laut Facebook die Ausweitung der kreativen Möglichkeiten, die bis jetzt ein großer Schwachpunkt waren. Die meisten seiner Funktionen für Stories und Instagram Reels bisher waren Kopien von Funktionen, die auf Snapchat und TikTok bereits existieren. Bei erfolgreicher Umsetzung könnte die Creative App Platform im wachsenden Konkurrenzkampf um die jungen Zielgruppen mit Snapchat und insbesondere TikTok ein wichtiger und erfolgreicher Schritt für Facebook sein.



Bisher ist die Creative App Plattform nur in der Beta-Version verfügbar. Zu den bisherigen Partnern zählen unter anderem die Bearbeitungs-App 'B612' und die Musik-Anwendung 'Smule'. In Kürze folgen weitere Apps wie 'Picsart', 'Camera360' und 'Sweet Selfie'.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#App #Facebook #Social Media







Auch interessant!

Hass in Facebook

Zahlen zur Zensur in Österreich: Über 18000 Postings wurden im Halbjahr in Facebook gelöscht....



Meta im Universe

Wenn Marc Zuckerberg seinem Facebook wieder Schwung geben möchte, dann muss er in die Zukunft greifen und...



Shorts nach Reels und Tiktok

Tiktok erreicht junge Menschen mit kurzen Videos im Hochformat - und das immer stärker. Facebook hat sich...