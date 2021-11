Link-Tipp 29.11.2021

Bluelab Audio-Plugins kostenlos

Während die Herstellerfirma der Bluelab-Plugins aus Frankreich Insolvenz anmeldete und geschlossen wird, sind deren Produkte für einige Zeit kostenlos im Download zu haben.

Solange die Website noch online ist, kann man die VST-Plugins gratis laden. Die hochwertigen Audioverarbeitungs-Programme für praktisch alle Plattformen sind einige hundert Euro wert und nun selbst in den neuesten Versionen inkl. den Beta-Ausgaben mit neuesten Entwicklungen kostenlos zu haben.



Bluelabs VST Download





Da der offizielle Support genauso wie die Website wohl bald deaktiviert werden, darf der Link zur Youtube-Seite von Bluelabs nicht fehlen, wo man Tutorials und Informationen zu den Plugins finden kann:



Bluelab Videos



Wer hochwertige Soundverarbeitung mit guten und weiter gewarteten Plugins nutzen möchte, dem empfehlen wir weiterhin diese Programme:



Besserer Sound für Videos - Sprache optimieren



Hier fallen zwar ein paar Euro an Kosten an, die Weiterentwicklung und das Bugfixing ist dafür aber sichergestellt.

