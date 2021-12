Werkzeuge 14.12.2021

Amazon beendet Alexa

Die andere Alexa aber, nicht jene, die aufs Wort hört. Alte Hasen im Internet werden sich sicher noch an Alexa erinnern - zuletzt wurde es aber ruhig dort.

Alexa startete schon Mitte der 90er als Erweiterung für Browser und zur Suchmaschinenoptimierung. Als Toolbar, die Besucher zählt, lieferte sie wesentliche Erkenntnisse zur Bedeutung von Websites und zum Besucherverhalten. In einer Zeit, wo es an verlässlichen Informationen fehlte, war selbst das fehleranfällige System von Alexa wichtig und relevant.



Amazon hat das Unternehmen früh gekauft, zuletzt aber den öffentlichen Zugang zu Informationen aus der Datenbank aber geschlossen. Gegen Zahlung konnte man alexa.com nutzen - das dürften aber immer weniger Kunden auch getan haben. Nun gab Amazon bekannt, Alexa zu beenden. Mit Mai 2022 ist Alexa Geschichte - einer der ältesten Dienste im Web für Webmaster.



Vermutlich ist die Domain von Alexa heute mehr wert für Amazon als der Dienst unter dem Namen. Alexa als Assistent mit Sprachfunktion ist heute für den Internetriesen ein wichtiges Werkzeug, vermutlich wird Amazon mit alexa.com danach anders weiter machen als bisher. Was man sich dort für den Nachlass von Alexa ausgedacht hat, wurde aber noch nicht bekannt gegeben.

