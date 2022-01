Sicherheit 01.01.2022

MS Exchange Server stellt 2022 Mails nicht mehr zu

Eine Bug, der praktisch alle Installationen von Microsoft Exchange (inkl. Small Business Server) betrifft, verhindert die Zustellung von eMails. Es gibt aber eine Umgehung für den Fehler.

Es ist ein 'dummer' Fehler, der Microsoft da passiert ist: Das Speichern des Jahres beim Empfang einer eMail im Malware-Filter hat einen Datentyp verwendet, der nur bis 2021 groß genug war. Mit 1.1.2022 stellten viele Exchange-Server daher eingegangene eMails nicht mehr zu, weil das Datum nicht gespeichert werden konnte.



Der Fehler passierte in der Malware-Prüfung bei eingehenden eMails, der Ausweg ohne ein Bugfix von Microsoft (das noch aussteht) ist daher das Abschalten dieses Filters. Das ist halbwegs gefahrlos, wenn andere Software ohnehin auf Viren prüft. Machen Sie dazu folgende Schritte am Exchange-Server als Administrator:



Exchange 2022 Bug Öffnen Sie die Powershell als Administrator

gehen Sie in das Exchange-Server Installationsverzeichnis und dort weiter zu den 'scripts' (cd...)

Rufen Sie '.\Disable-AntimalwareScanning.ps1 -forcerestart' auf



Die Änderung dauert einige Zeit und startet den Transportservice am Server neu, stellt also auch gleich alle wartenden eMails zu. Das kann natürlich auch eine Zeit dauern, warten Sie daher, bis das Script den Erfolg meldet. Danach ist der Bug nicht mehr beim Zustellen eines eMails relevant, der Server funktioniert wieder. Für lange wartende eMails könnte eine Fehlermeldung bereits generiert worden sein, je nach Konfiguration müssen Sie sich auf eMail-Warnungen zusätzlich zur Zustellung einstellen.



Diese Anleitung und Information ist für Server-Administratoren gedacht, Anwender mit Outlook können den Fehler auf einem Exchange Server (nur diese sind betroffen) nicht alleine beheben. Was man allerdings als Anwender bedenken muss ist, dass sehr viele Unternehmen Exchange Server einsetzen und dort derzeit in großer Anzahl eMails nicht oder sehr spät zugestellt werden. Praktisch alle dieser Server sind betroffen, da die Standardinstallation von Exchange den Bug mitbringt.



Der Bug kommt zur Unzeit für die meisten betroffenen Unternehmen, am 1.1. eines Jahres sind die Administratoren selten schnell greifbar und der Fehler fällt meist auch nicht gleich auf. Nach dem ausbleibenden 2000-Bug dürfte die Aufmerksamkeit für solche Bugs auch nicht besonders groß sein, auch nicht bei Microsoft, wie man sieht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Microsoft #Exchange #Server #eMail #Bug #Fehler







Auch interessant!

Microsoft stopft Löcher

Windows, Exchange und Office ist diesmal beim Patch Day von Microsoft im April Ziel von Updates, die der ...