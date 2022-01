Web 2.0 19.01.2022

Infuencer statt normaler Job

29 Prozent der Briten würden ihren aktuellen Job hinwerfen, wenn sie dann ein erfolgreicher Content Creator in Vollzeit werden könnten.

Das besagt eine von Logitech for Creators beauftragte Befragung unter 2.000 Teilnehmern. Nur ein Viertel gibt an, dass sie das wegen der Berühmtheit machen würden, während immerhin drei von zehn glauben, dass das Creator-Leben stressfrei wäre. Die größte Hürde ist demnach, dass viele Menschen ihr Privatleben privat halten wollen.



Sieben von zehn Briten nutzen laut der Umfrage regelmäßig Social Media, verbringen damit im Schnitt zwei Stunden pro Tag und teilen zwei Mal pro Woche eigene Inhalte. Bei den 18- bis 24-Jährigen verdoppelt sich das auf vier Stunden beziehungsweise vier Mal pro Woche Content teilen. Den bisherigen Job hinschmeißen und sich voll auf das Content-Machen konzentrieren, das reizt demnach 45 Prozent, weil sie als ihr eigener Boss ihre Arbeitszeiten selbst bestimmen könnten; 41 Prozent, weil sie sich kreativ ausleben möchten; und 37 Prozent, weil sie so ihre Leidenschaft mit anderen teilen können.



Fast zwei von fünf Befragten scheuen allerdings vor der Social-Media-Karriere zurück, weil sie Privates auch privat halten wollen. Weitere große Hürden sind laut der Umfrage, dass die Menschen einfach nicht wissen, wo sie mit dem Content-Schaffen anfangen sollen (28 Prozent), oder der Ansicht sind, sie hätten noch nicht genug Follower (22 Prozent). Andererseits glauben 27 Prozent, dass ihr Leben leichter wäre, wenn ihr Vollzeit-Job das Erstellen von Social-Media-Inhalten umfassen würde.



'Content Creators ist es gelungen, aus ihren digitalen Talenten Karrieren zu schmieden, doch es stecken viel Zeit, Aufwand und Hightech-Produkte im Erstellen von Videos für YouTube oder auch nur einem Bild auf Instagram', zitiert 'Tech Digest' einen Sprecher von Logitech for Creators. Das kann sich freilich potenziell auszahlen: 'Forbes' schätzt, dass die zehn bestbezahlten YouTuber 2021 insgesamt 300 Mio. Dollar verdient haben. Neben der Befragung richtet Logitech derzeit einen Wettbewerb aus, bei dem sich Briten ein mit immerhin 30.000 Pfund bezahltes Jahr als Creator sichern können - sozusagen als Einstieg in eine entsprechende Karriere.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Influencer #Job #Einkommen







Auch interessant!

Hollywood inklusiver mit Corona

Während der COVID-19-Pandemie haben TV-Konsumenten in den USA einen bunten Cast und ein vielfältig aufges...



Teens anfälliger für Cybercrime

Obwohl oder möglicherweise gerade weil sie mit dem Internet aufgewachsen sind, scheinen Teenager schnelle...



Arbeitsleistung versus Social Media

Das Social-Media-Phänomen 'Fear of missing out' (FOMO) wirkt sich negativ auf die Arbeitsleistung von Ang...



50 Prozent der Bewerber sind über klassische Inserate nur schwer erreichbar

Durch eine emotionalere Ansprache bei der Jobsuche können Unternehmen den Bewerber-Pool verdoppeln. Das T...



Praktika via Social Media

In den USA nutzen über zwei Drittel der Studenten soziale Medien bei der Suche nach Praktikumsplätzen. Be...



Der Boss ist auf Facebook

Immer mehr Menschen nutzen auch während der Arbeitszeit soziale Medien wie Facebook. Was Chefs bei Mitarb...