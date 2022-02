Mobile-Web 23.02.2022

CO2 und Home-Office Die Flexibilisierung der Arbeit durch das Home-Office spart deutschlandweit bis zu 3,7 Mio. Tonnen klimaschädliche Treibhausgase pro Jahr ein - selbst wenn das Gros der Pendelwege wie im Jahr 2021 im Pkw zurückgelegt würde. Das zeigt eine Studie des Öko-Instituts. Fahren dagegen wieder mehr Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sobald der Infektionsschutz das zulässt, kann der Klimaschutzbeitrag sogar noch steigen, heißt es.



'Unsere Bilanz zeigt, dass unabhängig von der Wahl des Verkehrsmittels und bereits ab einem Tag Home-Office pro Woche, die Treibhausgasbilanz sinken kann. Auch nach der Pandemie kann daher eine Mischung aus Büropräsenz und mobilem Arbeiten aus Umweltgesichtspunkten vorteilhaft sein und selbst im konservativstem Szenario - mit 20 Prozent Home-Office - rund eine Mio. Tonnen Treibhausgase einsparen. Das entspricht etwa den Emissionen, die 370.000 Autos durchschnittlich in einem Jahr emittieren', fasst Öko-Institut-Klimaschutzexperte Konstantin Kreye zusammen.



Laut Studie haben während der Pandemie bis zu 70 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ganz oder teilweise im Home-Office gearbeitet. Dabei haben sie 2021 im Schnitt 38 Mrd. Kilometer weniger Arbeitswege als im Jahr 2017 zurückgelegt. Da 93 Prozent der Pendelwege im eigenen Auto zurückgelegt werden, ist der Anteil an der Emissionsbilanz entsprechend hoch. So werden pro gefahrenem Kilometer im Auto 202 Gramm CO2-Äquivalente (CO2e) emittiert, im Bus sind es 83 Gramm CO2e und in der Straßen- oder U-Bahn 54 Gramm CO2e.



Diese verkehrsbedingten Emissionen haben die Forscher den Emissionen durch Ausstattung und Betrieb von Laptops und Computern zu Hause gegenübergestellt. Dabei zeigt sich, dass je nach Ausstattung des Arbeitsplatzes die CO2-Bilanz unterschiedlich ausfällt. Kann ein Firmen-Laptop genutzt werden, so sind die CO2-Emissionen mit 18 Kilogramm pro Jahr gering. Wird der Heimarbeitsplatz jedoch komplett neu ausgestattet und zudem zusätzlich zum Büroplatz beleuchtet und beheizt, steigen die CO2-Emissionen auf 307 Kilogramm pro Jahr an. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Homework #Telearbeit #Co2





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Online-Workshop zu Remote-Arbeit

In der AUVA wurde ein Workshop-Nachmittag durch die ÖAE abgehalten, der das Thema Homeworking aus der Sic...



Innenräume von Viren befreien: Luftreiniger

Nicht nur das Lüften macht die Luft frei von Aerosolen bzw. Viren. Noch besser und ohne Verlust der Raumw...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: