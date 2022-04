Technik 11.04.2022

VPN ins Internet verwenden?

Was bringt ein VPN für den Internetzugang und wie aktiviert man es? Ein kurzer Einblick in das Trend-Thema VPN.

VPN steht für 'virtual private network' und bedeutet, dass aus der Sicht des Internets ein Zugang in dieses über einen virtuellen Knoten erfolgt, 'das Internet' also den wahren Absender nicht kennt. Das VPN ist ein Netzwerk aus Einstiegspunkten, zu denen man sich verknopfen kann und die Stellvertreterrolle übernehmen. Ruft man von dort aus eine Website oder einen Dienst im Internet auf, sieht dieser den Einwahlpunkt des VPN als Absender, die wahre Quelle bleibt weitgehend verborgen.



Es gibt ganz unterschiedliche Anwendungen und Ziele von VPN-Systemen. Und auch verschiedene Anbieter, die hier die Aufgabe übernehmen können.



Klassische VPN, die die Herkunft verschleiern und Anonymität versprechen, NorthVPN wäre der bekannteste Dienst dazu

Ganze VPN-Netzwerke wie das TOR-Netz ins Darknet

Spezielle Leitungsbündelungen für schnelleres und stabileres Streaming, etwa Speedify

Dienste, die User virtuell in ein anderes Land bringen (um etwa dortige Streaming-Angebote nutzen zu können)



Die Anwendungen sind also höchst unterschiedlich und die Anbieter dazu genauso. Sicherheit und Privatsphäre sind nur ein Aspekt (und bei Weitem nicht auf illegale Downloads und ähnliche 'shady' Nutzungen beschränkt). Die aktuelle Lage in der Welt ist für viele User auch so, dass sie ausschließlich über das Routing in einem VPN an frei Informationen gelangen können.

#Internet #Sicherheit #VPN #Bandbreite







