Technik 15.06.2022

Strom drahtlos

Forscher des Tokyo Institute of Technology nutzen die drahtlose Übertragung von elektrischer Energie zur Versorgung von IoT-Geräten.

Das Team um Atsushi Shirane hat hierzu ein Gerät konstruiert, das Millimeterwellen empfängt, die intern in elektrische Energie umgewandelt werden. Sie versorgen einen Sender, der die gesammelten Daten - etwa die einer Maschine - in Form von 5G-Signalen drahtlos empfangen und aussenden kann. Per 5G-Signal lässt sich das Gerät beispielsweise anweisen, die Datenübertragung zu starten.



Die Übertragung funktioniert über 'große Entfernungen', wie die Entwickler betonen, ohne jedoch genaue Entfernungsangaben zu machen. In einer normal großen Fabrikhalle sei das Verfahren problemlos möglich. 'Das drahtlose Millimeterwellen-System zu Übertragung von Energie ist eine vielversprechende Lösung für das Internet der Dinge. Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Technik das Internet der Dinge revolutionieren und es von den Fesseln befreien kann, die es heute behindern', glaubt Shirane.



Die Stromerzeugung in den Geräten ähnelt der bei der RFID-Technik, mit der Produkte elektronisch gekennzeichnet werden. Die Chips enthalten eine Spule, die ein elektrisches Wechselfeld aufnimmt und in elektrische Energie umwandelt, mit der das interne Funkgerät aktiviert wird, sodass es die gespeicherten Daten übermitteln kann. Bei RFID funktioniert das nur bei kurzen Entfernungen zwischen RFID-Chip und Lesegerät. Shiranes Team ist es gelungen, diese Entfernung entscheidend zu vergrößern, ohne zu viel an energetischen Verlusten zu produzieren.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Energie #Strom #IOT







Auch interessant!

DIY: Zwei Mikrofone an einer Kamera

Es gibt auch andere Lösungen als ein Doppelmikrophon, ein Rode-Adapterset bzw. die neuen Rode Wireless Go...



Während der Fahrt laden

Forscher der Stanford University haben einen Schritt in Richtung Akku-Laden während der Fahrt gemacht. W...



Induktion über fünf Meter

Während bisherige kabellose Ladetechnologien nur über sehr kurze Distanzen funktionieren, haben Forscher ...



Drahtlos laden

Strom wireless: Der Wunsch vieler, die ihre mobilen Geräte nur noch wegen dem Strom an ein Kabel stecken ...



Induktionsladung an Haltestelle

Forscher der Utah State University haben einen elektrischen Bus entwickelt, der in der Lage ist, sich übe...



Strom kabellos aus dem All

Wireless-Stromversorgung aus dem Weltall soll die Zukunft der Solarenergie sein. Wissenschafter haben ein...