Zahlen & Daten 11.07.2022

Social Antisemitismus Laut der Anti-Defamation League war das Jahr 2021 ein Tiefpunkt in der Geschichte des US-Antisemitismus. Die Organisation verzeichnete in diesem 2.717 antisemitische Vorfälle. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1979. Das Buch 'Antisemitism on Social Media', herausgegeben von Sabine von Mering von der Brandeis University und Monika Hübscher von der University of Haifa hat untersucht, wie Twitter, Facebook, Tiktok und Co diesen Anstieg sogar noch anheizen könnten.



Den Autoren nach handelt es sich bei der Rechten heute um eine lose, chaotische und dezentrale Ansammlung von Gruppen. Werde eine Gruppierung von einer Plattform gesperrt, wechsle sie zur nächsten. Anfang der 2010er-Jahre verankerten Rechte im Social Web die Botschaft 'read siege', ein Verweis auf einen gewalttätig antisemitischen Text von James Mason aus den 1980er-Jahren. Da die Meme kodiert war, wurde sie von den Plattformen der sozialen Medien nicht als Hassrede gekennzeichnet und es kam zu einer weiten Verbreitung.



Den meisten Studien nach machen antisemitische Postings weltweit unter ein Prozent aus. Eine groß angelegte Umfrage kam sogar zu dem Ergebnis, dass es nur 0.00015 Prozent sein dürften. Das Gros der Ergebnisse weise darauf hin, dass antisemitischer Content viel weniger sichtbar sein dürfte als allgemein angenommen. Die QAnon-Bewegung, die die sozialen Medien nutzt, um von den Rändern in den politischen Mainstream zu gelangen, scheint sich vorwiegend darauf zu konzentrieren, Verschwörungstheorien über Donald Trump und die Demokratische Partei zu verbreiten.



Auch wenn Gruppen nicht explizit auf Antisemitismus setzen, so die Autoren, beziehen sich ihre Verschwörungstherorien trotzdem auf historisch antisemitisches Wissen und Themen. Der 'deep state' lasse sich bis in das späte 18. Jahrhundert zurückverfolgen, als der lutherische Pfarrer Johann Heinrich Schulz die Juden beschuldigte, sich von den Gesellschaften in denen sie lebten, abzuschotten und so einen 'Staat im Staate' zu bilden, der mittels ihrer eigenen religiösen Gesetze regiert werde.



Auch in den Protokollen der Weisen von Zion geht die Idee vom Staat im Staat Hand in Hand mit der Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung. Es gebe Parallele zwischen der Besessenheit von QAnon in Bezug auf den jüdischen Fianzier und Philantrophen George Soros und historischen antisemitischen Verschwörungstheorien über die jüdische Bankiersfamilie Rothschild. Die Konzentration von QAnon auf Pädophilie und sexuellen Missbrauch hingegen habe ihre Wurzeln in der Ritualmordlegende, nach der Juden christliche Kinder beim Passahfest rituell opfern.



TikTok ist den Wissenschaftlern nach inzwischen Magnet und Brutstätte für gewalttätigen und extremistischen Content geworden. Das gebe vor allem Anlass zur Besorgnis, da die Plattform bei Tweens und Teens sehr beliebt ist. Die Experten haben jeweils die Inhalte von Februar bis Mai 2020 und 2021 untersucht. Dabei stellten sie eine Zunahme der antisemistischen Postings um 41 Prozent fest. Antisemitische Kommentare stiegen um 912 Prozent an. Antisemitische User-Namen erlebten einen Anstieg um 1.375 Prozent.



Trotz dieser hohen Anstiege, blieb das tatsächliche Ausmaß des Contents im Vergleich zur Gesamtmenge gering, heißt es Eine Nutzerzahl von mehr als einer Mrd. bedeutet aber trotzdem, dass bereits ein Posting eine Vielzahl von Menschen erreichen kann. Auf einen antisemitische Song über Juden, die in Auschwitz getötet werden, wurde weltweit mehr als sechs Mio. Mal zugegriffen.



Auch Islamophobie durch Social Media



Die fünf größten Social-Media-Plattformen versagen im Kampf gegen auf Muslime gerichteten Rassismus. Laut der neuen Studie des Center for Countering Digital Hate (CCDH) war das auch dann noch der Fall, wenn beleidigende Postings den Moderatoren der Unternehmen gemeldet wurden. Twitter schneidet besonders schlecht ab. 97 Prozent der islamophoben Postings wurden ignoriert. Facebook unternahm gegen 94 Prozent dieser Postings nichts. Mit 100 Prozent lag YouTube weit vorne. Instagram kam auf 86 Prozent und TikTok auf immerhin 64 Prozent.



CCDH zufolge tummelten sich auf Facebook mehrere große Gruppen, die speziell auf die Verbreitung von Hass gegen Muslime ausgerichtet waren. Gemeinsam kamen sie auf 361.922 Follower. Die Tech-Plattformen reagierten jedoch auch auf 89 Prozent der Postings nicht, deren Ziel es war, die Verschwörungstherorie des sogenannten 'Großen Austauschs' zu verbreiten. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter und YouTube reagierten alle nicht auf 89 Prozent der Postings mit Hass gegen Muslime und Islamophobie, heißt es.



Mittels eines eigenen Reporting-Werkzeugs haben die Forscher 530 Postings markiert, die bigotten und entmenschlichenden Content enthielten, der darauf ausgerichtet war, auf muslimische Menschen mittels rassistischer Karikaturen, Verschwörungen und falschen Behauptungen abzuzielen. Die Studie 'Failure to Protect' hat bereits nachgewiesen, dass diese Postings mindestens 25 Mio. Mal gesehen worden waren. Ein Großteil dieses hasserfüllten Contents war leicht zu identifizieren. CCDH-Geschäftsführer Imran Ahmed nach haben sich die Plattformen trotzdem entschieden, nicht zu handeln. Instagram, TikTok und Twitter erlauben ihren Nutzern Hashtags wie '#deathtoislam', '#islamiscancer' und '#raghead'. Inhalte, die über diese Hashtags verbreitet wurden, erreichten mindestens 1,3 Mio. Impressionen.



Vor Kurzem haben Forscher herausgefunden, dass Instagram auf 90 Prozent der Beschwerden von Nutzern über frauenfeindlichen Missbrauch direkt über Direct Message nicht reagiert. Und 2021 hat CCDH ermittelt, dass die großen Tech-Plattformen kollektiv 84 Prozent der antisemitischen Postings ignorieren. Die großen Anbieter gelobten nach den Ereignissen in Christchurch Besserung. Entgegen diesen Beteuerungen unternahmen sie alle jedoch nichts gegen 88 von 99 Posts, die den Großen Austausch propagierten. Facebook und Instagram ignorierten 97,5 respektive 80 Prozent dieser Postings. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Rassismus #Antisemitismus #Social Web #Studie





