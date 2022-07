Tipp & Service 19.07.2022

Wikipedia unverständlich?

Wikipedia-Artikel benötigen sprachliche Verbesserungen, um von Lesern verstanden zu werden. Zu dem Schluss kommen Wissenschaftler der Hochschule Heilbronn. Sie haben die Verständlichkeit von Wikipedia-Artikeln zum Thema Krankheiten durchgeführt.

In allen drei untersuchten Sprachen, Deutsch, Englisch und Russisch, ist das Niveau recht hoch - bei 13 bis 14 Jahren schulischer Bildung, was einem Hochschulstudium entspricht. Schwer lesbare Texte zu gesundheits- oder krankheitsbezogenen Themen erzeugen, so die Forscher, somit eine Barriere im Umgang mit Infos aus dem Internet.



Eine zentrale Empfehlung der Experten: Wikipedia-Leser und auch -Autoren sollten Werkzeuge bereitgestellt werden, die es erlauben, Artikel auf der Plattform besser zu erschließen und lesbarer zu gestalten. 'Denkbar sind beispielsweise eingebaute Lesbarkeitsindikatoren für Wikipedia-Autoren, welche im Hintergrund automatisch berechnet werden', sagt Co-Autor Richard Zowalla.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wikipedia #Sprache #Studie







Auch interessant!

Wikipedia war angreifbar

Diese Woche haben rund 53.000 Seiten der englischen Wikipedia Hakenkreuze statt ihrer normalen Inhalte ...



Gesetz gegen Hass im Internet

Das Gesetz für Österreich hat lange gebraucht, weil die Vorstellungen der Regierungsparteien unterschiedl...



KI in der Wikipedia

Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickel...



Wikipedia macht süchtig

Menschen suchen im Internet immer weiter nach für sie eigentlich unwichtigen Informationen, beispielsweis...