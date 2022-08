Aktuell 03.08.2022

Wikipedia vor Gericht

Richter in Irland suchen immer öfter in der Online-Enzyklopädie Wikipedia statt in juristischen Fachdiensten nach Präzedenzfällen zur Recherche für ihre Urteilsfindung.

Zu dem Schluss kommen Forscher des Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory des Massachusetts Institute of Technology (MIT). Experten sehen Praxis als problematisch. Es gebe keine Garantie für 100-prozentige Korrektheit.



Den MIT-Wissenschaftlern nach lässt sich eine um über 20 Prozent erhöhte Zitate-Anzahl im darauf aufbauenden Urteil eines irischen Gerichts nachweisen, wenn es zu einem ähnlich gelagerten juristischen Präzedenzfall eine entsprechende Wikipedia-Seite gibt. Vor allem Richter unterer Instanzen greifen immer öfter auf Wikipedia-Artikel zurück, heißt es - insbesondere dann, wenn Richter darin ihre eigene Argumentation unterfüttert sehen.



Die Forscher haben sogar übereinstimmenden Wortlaut aus Wikipedia-Artikeln in den Urteilen wiederfinden können. Forschungsleiter Neil Thompson zufolge gibt es einen kausalen Konnex zwischen Artikeln und Zitaten. Den Grund für die steigende Beliebtheit der Recherche auf der Plattform durch Richter sehen die Experten insbesondere in schnelleren Suchergebnissen. Die Nutzung juristischer Fachdienste dagegen sei oftmals umständlicher und zeitaufwendiger.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Justiz #Gericht #Wikipedia







Auch interessant!

Wikipedia unverständlich?

Wikipedia-Artikel benötigen sprachliche Verbesserungen, um von Lesern verstanden zu werden. Zu dem Schlus...



Wikipedia gehackt

Diese Woche haben rund 53.000 Seiten der englischen Wikipedia Hakenkreuze statt ihrer normalen Inhalte ...



Wikipedia war angreifbar

Diese Woche haben rund 53.000 Seiten der englischen Wikipedia Hakenkreuze statt ihrer normalen Inhalte ...



Gesetz gegen Hass im Internet

Das Gesetz für Österreich hat lange gebraucht, weil die Vorstellungen der Regierungsparteien unterschiedl...



Selbstzensur in Social Media

Mehr als die Hälfte der Internet-User in der Schweiz trauen sich aufgrund von Angst vor Überwachung nicht...



Link und Klage

Wenn ein neues Urteil aus Oberösterreich genau gelesen wird, dann könnte bald jeder, der einen Link auf W...



Ad Acta: Sopa für die ganze Welt

Per SOPA, einer Gesetzesinitiative rund um das Urheberrecht in den USA, sollten US-Bürger an die Kette ge...