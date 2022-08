Tipp & Service 30.08.2022

Neue Drohnen-Regeln in Österreich 2022

Mit 12.8.2022 wurde das Luftfahrtsrecht novelliert und einige Formalitäten entfernt und gesetzliche Fehlentwicklungen ausgebessert. Insbesondere für Wien gibt es gute Nachrichten.

Verschärft wurde der Bereich rund um Flughäfen, die nur noch mit Bewilligung der Austrocontrol Flugsicherung und 2,5km rund um den Flughafen nur außerhalb der Betriebszeiten geflogen werden kann. Der Flugplatzleiter ist nicht mehr für eine Zustimmung gefragt.



Erleichtert wurde hingegen die Nutzung der kleinsten Copter (250g Maximum, auch mit Kamera oder gewerblich erlaubt) in Kontrollzonen und Flugbeschränkungsgebieten. Hier ist keine Zustimmung und Bewilligung durch die Austrocontrol mehr für Flüge unter 30 Metern erforderlich. Das war bisher auch der Hinderungsgrund für Flüge in Wien und entsprechend auch ein lästiger Papiertiger für die Flugsicherung.







Karte: dronespace.at



Und nun wird es wieder lästig: Wien ist überzogen mit Hubschrauberlandeplätzen, die just in der fliegbaren Tageszeit wohl auch im Betrieb sind. Samt 2,5km Radius bleibt in den spannendsten Bereichen der Stadt wiederum ein Flug eher unwahrscheinlich - eine klärende Aussage des Ministeriums steht aber noch aus. Absolutes Flugverbot gilt auch im Bereich der Hofburg in Wien und im Nationalpark, also der Lobau. Und logisch ist auch, dass die weiteren Einschränkungen und Vorgaben auch unter den neuen Bedingungen bestehen bleiben.

#Copter #Drohne #Wien #Österreich







