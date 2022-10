Software 06.10.2022

App gegen trockene Augen Forscher der Juntendo University Graduate School of Medicine haben mit 'DryEyeRhythm' eine neue Smartphone-Diagnose-App für trockene Augen entwickelt. Die Erkrankung wird oft nicht diagnostiziert. Dazu kommt, dass eine Diagnose derzeit mittels einer Reihe von Fragebögen und einer medizinischen Untersuchung gestellt wird. Das ist laut den Entwicklern Akira Murakami und Takenori Inomata suboptimal. Denn auch würden die Untersuchungen häufig nicht den subjektiven Symptomen der Patienten entsprechen.



Laut Inomata nutzt die App die Kamera des Smartphones, um die Eigenschaften des Blinzelns und den jeweils maximalen Intervall beim Blinzeln (MBI) festzustellen. Auch verwendet die Software als Test den 'Ocular Surface Disease Index', der laut den Wissenschaftlern ebenfalls für die Diagnose bedeutsam ist. Um die Nützlichkeit der App zu überprüfen, haben die Forscher eine prospektive, beobachtende Querschnittstudie als Single-Center-Studie durchgeführt, deren Ergebnisse in 'The Ocular Surface' veröffentlicht sind.



Für ihre wissenschaftliche Studie haben die Forscher 82 Patienten ab 20 Jahren rekrutiert, die die Augenambulanz des Juntendo University Hospital zwischen Juli 2020 und Mai 2021 aufgesucht hatten. Die Teilnehmer absolvierten eine japanische Version des Fragebogens und wurden mittels der App und anderen Analyseverfahren auf trockene Augen untersucht.



Die mittels DryEyeRhythm gesammelten Ergebnisse haben eine gute innere Kohärenz aufgewiesen. Zudem weisen der auf der App basierende Fragebogen und der MBI eine deutlich höhere diskriminante Validität auf. Die App verfügt zudem über gute positive und negative prädiktive Werte. Sie liegen respektive bei 91,3 und 69,1 Prozent. Der Bereich der ROC-Kurve ist mit einem Wert von 0,910 ebenfalls hoch. Er steht für die klinische Sensitivität und Spezifität. Diese Ergebnisse zeigen laut den Forschern, dass die ein App zuverlässiges, valides und vor allem nicht invasives Verfahren zur Diagnose von trockenen Augen ist. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Forschung #Gesundheit #App #Smartphones





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Kindergesundheit am Bildschirm

Videospiele auf tragbaren Konsolen oder Smartphones sowie verstärkter TV-Konsum schädigen die Augen von K...



Ältere ignorieren Gesundheits-Apps

Smartphones können in Verbindung mit Gesundheits-Apps vor allem älteren Menschen helfen, Krankheiten zu v...



Rückenbeschwerden durch Smartphone

Durchschnittlich verbringen US-Erwachsene mehr als dreieinhalb Stunden pro Tag damit, auf ihr Smartphone ...



Augenschäden durch Bildschirme

Viereckig werden die Augen nicht, wie man früher Kindern vor dem Fernseher angedroht hat. Doch durch die ...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: