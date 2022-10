Aktuell 13.10.2022

Microsoft lässt Office auf

Die Marke 'Office' verschwindet bei Microsoft aus dem Produktportfolio. War bisher die Cloud mit 365 gekennzeichnet, so wird das künftig das Office-Zeichen.

Das ist insofern logisch, als Microsoft ohnehin überall auf die Cloud setzt. Office als Begriff ist zwar 30 Jahre gelernt und bekannt, das Office-Paket aber genauso im Bereich der Lehre oder im Privaten verwendet. Büro-Software greift hier eindeutig zu kurz.



Nachdem sich der Office-Begriff verselbständigt hat, dürfte Microsoft mit der Zahl auch im Marketing mehr Freude haben. Gibt es bei Open Office, Libre Office und Co Überschneidungen im Begriff, ist 365 exklusiv in Redmond zuhause.



Bis sich Microsoft komplett vom Office verabschiedet, vergehen aber noch einige Monate. Der Weg weg von Office.com, Office 365 und Co. ist ein steiniger, ausserdem sind viele installierte Pakete noch lange im Einsatz. Bis das 'Office'-Logo überall verschwunden ist, könnte dann auch 365 schon wieder zur Disposition stehen - wieder 30 Jahre wird die neue Marke eher nicht halten.

#Microsoft #Office #Cloud #365 #Marke







