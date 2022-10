Aktuell 18.10.2022

Zapping zwischen Stream und TV

Zuschauer in den USA lieben es, zwischen regulären TV-Kanälen und Mediaplayern mit den Angeboten von Streaming-Diensten hin und her zu switchen.

Das zeigt eine Analyse des auf Unterhaltung spezialisierten Marktforschers Hub Entertainment Research. Befragt worden sind 2.517 US-Verbraucher. Danach haben 44 Prozent beides: Fernsehempfang und Streaming-Abonnements. 22 Prozent haben nur Zugang zu den Fernsehprogrammen, 14 Prozent begnügen sich mit dem Streaming von Filmen.



48 Prozent starten ihre Video-Sitzung mit der Wahl eines TV-Senders, 58 Prozent starten mit einem Streaming-Angebot. Fernbedienungstasten, mit denen sich Dienste gezielt aufrufen lassen, kommen an. 38 Prozent Seher im angeschlossenen Fernsehen und 35 Prozent der Streaming-Nutzer sagen, dass sie diese Tasten 'oft' oder 'sehr oft' drücken. 'Ob Menschen einen Smart-TV oder einen Streaming-Media-Player verwenden - ihre Gewohnheiten sind sehr ähnlich. Kurzfristig werden beide Geräte koexistieren. Streaming-Mediaplayer sind weit davon entfernt, durch Smart-TVs ersetzt zu werden und können nicht ignoriert werden', sagt Hub-Chefberater David Tice.



Avi Greengart, Präsident und leitender Analyst bei Techsponential, glaubt jedoch, dass vernetzte Smart-Fernseher weiter an Boden gewinnen. Techsponential will Unternehmen helfen, bessere strategische, Produkt-Management- und Markteinführungsentscheidungen zu treffen. Früher seien TV-Geräte nicht smart genug gewesen, um als vollwertige Empfänger für Streaming-Angebote infrage zu kommen. Doch durch Fortschritte bei der Rechenleistung und die Einführung der gleichen Betriebssysteme, die viele Streaming-Player nutzen - zum Beispiel Roku und Amazons Fire TV - gebe es keine Wettbewerbsnachteile mehr. Keine Media-Sticks und -Boxen 'Der langfristige Trend geht weg von Streaming-Media-Sticks und -Boxen, aber es kann immer noch sinnvoll sein, einen für ältere Fernseher zu kaufen', so Greengart. 'Apple TV ist auch ein HomeKit-Hub, und Amazons FireTV Cube ist ein sprachgesteuerter intelligenter Lautsprecher.'

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Medien #Mediennutzung #TV #Streaming #Studie







Auch interessant!

Immer mehr Streaming

Schon 38 Prozent derjenigen, die Videos im Internet streamen, tun dies täglich. Weitere 46 Prozent mehrma...



Watchlist wird immer länger

Der durchschnittliche US-Amerikaner hat 13 Fernsehsendungen und 16 Filme auf seiner Watchlist, die er noc...



TV-Konsum verschiebt sich weiter

Der Boom bei Streaming-Diensten und anderen Alternativen zum herkömmlichen Fernsehen hat eine deutliche K...



Neue virale Ideen für Musikvideos

Gleich zwei Musikvideos gehen über Grenzen hinaus, um virale Effekte in der Promotion nutzen zu können. D...



Fernsehen im Internet

Das TV im Web, Onlinefernsehen im Browser oder IP-TV mit Internet-Videorekordern - der Versuch, das Ferns...