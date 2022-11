Company 09.11.2022

13% Meta, 50% +/- Twitter

Die Kündigungswellen im Hire-and-Fire-Modus in den USA sind nichts Neues, ausser bei den bisher permanent wachsenden Social Networks. Doch dort ist jetzt eine neue Zeit angebrochen.

Bei Twitter war es noch die neue Spitze, die mit 'Optimierungen' startete. Elon Musk hat es dort mit einer Halbierung der Belegschaft begonnen (was den Verlust des Unternehmens nur marginal beeinflusst). Und er musste danach auch gleich wieder viele einstellen, die er 'irrtümlich' kündigen ließ.



Bei Facebooks Konzern 'Meta' hingegen ist es klassische Bereinigung am Markt, die aufgrund von Fehleinschätzungen zu hohe Nachfrage in der umgesetzten Prognose gesehen hat und nun auf den harten Boden der Realität prallen ließ. Meta und das Konzept des Metaverse von Mark Zuckerberg kosten viel Geld und gehen nicht auf, die Einnahmen aus Facebook und Instagram hingegen sprudeln nicht mehr. Also müssen 13% der Mitarbeiter gehen.

