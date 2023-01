Aktuell 16.01.2023

Copter per Laser kabellos in der Luft tanken

Eine Drohne, die niemals landen muss, um mit neuer Energie versorgt zu werden, haben Forscher der Northwestern Polytechnical University entwickelt.

Projektleiter Li Xuelong und sein Team haben das Fluggerät mit einem Solarmodul ausgestattet. Das ist zunächst nichts Besonderes, reicht aber bei weitem nicht aus, um die Drohne auch nachts und bei bewölktem Himmel in der Luft zu halten. Auch nicht, wenn die Drohne mit einer Pufferbatterie ausgestattet ist. Die chinesischen Forscher zielen daher vom Boden aus mit einem Laser auf das Modul.



Das Vorgehen der Forscher hat zwei Vorteile. Zum einen ist der Photonenstrahl weitaus energiereicher als derjenige der Sonne. Zum anderen lässt sich die Bordbatterie zu jedem Zeitpunkt aufladen. Um aufgeladen zu werden, muss die Drohne nicht einmal stoppen, sie kann ihre Aufgabe weiter erfüllen. Denn die Forscher haben ein System entwickelt, einen sogenannten Tracker, der den Laserstrahl stets so lenkt, dass er das fliegende Solarmodul exakt trifft.



Damit die Drohne auch aufgeladen werden kann, wenn sie relativ weit entfernt ist, modifizierten die Forscher die Laserenergie, sodass die Absorption durch die Atmosphäre, etwa durch leichten Nebel, ausgeglichen wird. Gleichzeitig verhindert das die Verschwendung von Energie. Befindet sich die Drohne nahe der Laserquelle, reduziert sich die Leistung. Gerät ein Hindernis in den Strahl, verringert sich die Laserenergie auf null, um Schäden zu vermeiden. Erkannt wird es, weil es den Strahl teilweise reflektiert.



Drohnen sind in militärischen, landwirtschaftlichen und kommerziellen Anwendungen weitverbreitet. Außerdem werden sie bei Katastrophen eingesetzt, etwa um Verletzte zu finden. Die Dauer ihres Einsatzes ist allerdings eng begrenzt, weil die Energieversorgung nur für kurze Einsätze reicht. Die Fernstromversorgung überwindet dieses Hindernis.



'Bei einigen zeitraubenden Missionen, wie der Suche nach Menschen in Überschwemmungsgebieten, wird der kontinuierliche Flug von Drohnen wertvolle Zeit einsparen', so die Wissenschaftler. Die Drohne könne auch bei Verkehrskontrollen, Sicherheitspatrouillen und der Auslieferung von Paketen und Medikamenten eingesetzt werden.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Technologie #Forschung #Drohne #Energie #Laser







Auch interessant!

24-Stunden-Drohne

Die neueste Drohnengeneration des US-Herstellers Skydio ist rund um die Uhr in Aktion, wenn es erforderli...



Drohne für Flughäfen

Forscher der Universitäten Groningen und Tuscia sowie der Royal Netherlands Air Force haben mit 'RobotFal...



Neue Drohnen-Regeln in Österreich 2022

Mit 12.8.2022 wurde das Luftfahrtsrecht novelliert und einige Formalitäten entfernt und gesetzliche Fehle...



Stau-Gründe mit Drohnen zu finden

Mit Scharen von Drohnen mit Kameras lösen Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (...



Drohnen statt Bienen

Drohnen einer neuen Generation sind so klein wie Insekten und manövrieren ähnlich artistisch....