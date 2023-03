Web-Technik 05.03.2023

Mehr Geld von Registrierten

Das 'One-Click Buying', das es Kunden ermöglicht, Zahlungs- und Lieferinformationen beim Einzelhändler zu speichern und dann mit einem einzigen Klick ein Produkt zu bestellen, steigert die Kauflust.

Das haben Forscher der Cornell University festgestellt. Im Laufe der Zeit steigern sie das Volumen ihrer Käufe bei diesem Einzelhändler um 28,5 Prozent, so das Ergebnis. Diese Kunden besuchten dessen Website auch häufiger, so Forschungsleiter Young-Hoon Park und sein Schüler Murat Unal.



'Da ein einziger Klick das Einkaufserlebnis so einschneidend verändert, dass Verbraucher bereit sind, mehr Zeit auf der Website zu verbringen und nach mehr Artikeln zu suchen, steigt die Kauflust', sagt Unal, jetzt Ökonom bei Amazon. Online-Händler, die diesen Service nicht bieten oder ihre Kunden nicht überzeugen können, sich registrieren zu lassen, klagen darüber, dass potenzielle Kunden ihre Einkaufstour abbrechen, ehe sie final geordert haben. Laut Schätzungen kapitulieren 70 Prozent der Käufer vor dem Bezahlen, zum Teil, weil sie das Procedere zu kompliziert finden.



Die Forscher haben Kaufinformationen von 977 Kunden analysiert, die sich für One-Click-Shopping bei einem großen asiatischen Einzelhändler registriert hatten, der den Service Anfang 2017 einführte. Bei der Analyse von Daten von Januar 2016 bis August 2018 stellten sie fest, dass Kunden, die sich für den Service registriert haben, in den folgenden 15 Monaten nicht nur durchschnittlich mehr ausgegeben haben, sondern auch ihre Kaufhäufigkeit gegenüber ihren Tagen vor einem Klick um 43 Prozent und die Anzahl der gekauften Artikel um 36 Prozent erhöhten.



'Ein-Klick-Kunden' haben möglicherweise mehr gekauft, weil der vereinfachte Kaufprozess die Website ansprechender gemacht hat, mutmaßen die Forscher. In den 15 Monaten nach ihrer Anmeldung besuchten sie die Website des Online-Händlers durchschnittlich sieben Prozent häufiger als vor der Registrierung, schauten sich 9,3 Prozent mehr Seiten auf der Homepage an und verbrachten pro Besuch 7,8 Prozent mehr Zeit auf der Website.

