Zahlen & Daten 13.03.2023

15 Minuten Social Networks

Wer täglich 15 Minuten weniger mit sozialen Medien verbringt, stärkt sein Immunsystem und beugt Depressionen sowie Einsamkeit vor.

Zudem wir die Schlafqualität verbessert, wie eine Studie von Phil Reed von der School of Psychology der Swansea University verdeutlicht. 'Das zeigt, dass Menschen ihr Leben in vielerlei Hinsicht verbessern und Vorteile für ihre körperliche Gesundheit und ihr psychisches Wohlbefinden haben, wenn sie die Nutzung sozialer Medien einschränken.'



33 weibliche und 17 männliche Studienteilnehmer zwischen 20 bis 25 Jahren haben monatlich Fragen zu ihrer Gesundheit und psychischen Funktion beantwortet und berichteten wöchentlich über ihre Nutzung sozialer Medien. Die Gruppe, die gebeten wurde, diese Nutzung zu reduzieren, konnte sich über eine durchschnittliche Verbesserung der Immunfunktion um 15 Prozent freuen. Sie litten weniger an Erkältungen und Warzen. Zudem verbesserte sich ihre Schlafqualität um 50 Prozent und depressive Symptome gingen um 30 Prozent zurück. In der Vergleichsgruppe gab es keine Veränderungen.



Laut Reed muss allerdings noch untersucht werden, ob eine direkte Beziehung zwischen der Nutzung sozialer Medien und Gesundheitsfaktoren besteht oder ob Veränderungen der Wohlbefindensvariablen wie Depressionen oder andere Faktoren, wie eine Zunahme der körperlichen Aktivität, einen zusätzlichen Einfluss haben. Social-Media-Plattformen seien so konzipiert, dass sie süchtig machen und Angstzustände, Depressionen und sogar körperliche Beschwerden verursachen. Die American Psychological Association hatte gezeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre Social-Media-Nutzung für wenige Wochen um 50 Prozent reduzierten, schneller abnahmen und fitter waren.

pte/red

#Gesundheit #Social Media #Psychologie #Depression #Studie







