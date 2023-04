Link-Tipp 18.04.2023

Kult zum Schmökern

Früher war alles besser, oder? Wer nostalgisch durch die Medien früherer Jahre schmökern möchte, kann das im Internet tun.

Der 'Kultboy' hat in einem Forum, das optisch schon auf die alten Tage einstimmt, gesammelt, was nerdig, kultig und einfach 'besser wie früher' ist:



Kultboy Sammlung



Doch vorsicht, wer sich in die Seite wagt, wird so schnell nicht mehr davon loskommen - es gibt viel zu entdecken!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kult #Nerd #Medien #Link







