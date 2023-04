Web-Technik 30.04.2023

Checkout und Bezahlen schreckt ab Kompliziertes Bezahlen bei Online-Einkauf, der sogenannte Checkout-Prozess, schreckt Kunden ab. Das zeigt eine Umfrage des US-Online-Kassensystem-Anbieters Bolt. Für 22 Prozent der Online-Käufer sind langwierige Checkout-Prozesse und -Formulare die größte Herausforderung. 32 Prozent bereitet der Login bei Online-Händlern die stärksten Kopfschmerzen, weil sie sich das Gehirn zermartern müssen, wie das Passwort heißt oder sie müssen danach suchen. 49 Prozent sagen, dass sie 'lieber den ganzen Tag ein Hemd mit einem Kaffeefleck tragen würden, als das Passwort ihres Geschäftskontos mehrmals zurücksetzen zu müssen'.



Bolt hat sich für Modefragen interessiert. 84 Prozent der Befragten meinen, dass Bucket Hats, die Fischerhüten nachempfunden sind, eine Modeerscheinung sind. 67 Prozent sagen, dass Crocs mit Socken Auslaufmodelle sind. 72 Prozent sagen, dass der Athleisure-Trend bleiben wird, dass also Sportkleidung auch in der Freizeit, im Büro oder zu anderen Gelegenheiten getragen wird, die mit Sport nichts zu tun haben. 61 Prozent halten das 'kleine Schwarze' für einen Evergreen.



Laut Bolt ist es wichtig für Einzelhändler, eine E-Commerce-Strategie zu entwickeln, die zeitgemäß ist. Das gelte sowohl für Modetrends als auch für den Checkout-Prozess. 'Wenn Online-Händler kein einfach zu bedienendes und optimiertes E-Commerce-Erlebnis schaffen, riskieren sie, Einnahmen und die Möglichkeit zu verlieren, Kunden zu gewinnen und zu halten.' Das Unternehmen verspricht, zumindest beim Checkout zu helfen.



Shilpi Narang, Senior Vice President of Customer Experience bei Bolt, nach hat die Checkout-Technologie eines Unternehmens 'das Potenzial, die Mode- und Bekleidungsindustrie zu verändern, indem sie Händlern ermöglicht, ansprechende personalisierte Online-Shopping-Erlebnisse zu bieten. Durch die sofortige Erkennung von Käufern ermögliche Bolt ein einfaches, passwortloses Kauferlebnis. 'Das bringt höhere Umsätze', verspricht sie. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Zahlung #eCommerce #Handel





