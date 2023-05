Technologien 10.05.2023

5G wird großer Markt Der globale 5G-as-a-Service-Markt wird bis 2031 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 36,2 Prozent ein Volumen von mehr als 34 Mrd. Dollar erreichen, berichtet Allied Market Research. Zum Vergleich: 2021 waren es noch 1,6 Mrd. Dollar. 5G-as-a-Service bedeutet den Aufbau von 5G-Mobilfunknetzen bei Unternehmen, die sich damit optimale Kommunikationsmöglichkeiten und vor allem ein leistungsfähiges Netz für das Internet der Dinge verschaffen.



'Die COVID-19-Pandemie wirkte sich bereits positiv auf die Branche aus. Obwohl sich der private 5G-as-a-Service-Markt noch in einem frühen Stadium befand, wuchs er schnell, was auf die steigende Nachfrage nach schnellerer und zuverlässigerer Konnektivität für unternehmenskritische Anwendungen in Branchen wie Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen und Transport zurückzuführen ist', heißt es in dem Bericht.



Das Hardware-Segment hatte im Jahr 2021 den höchsten Marktanteil. Es machte mehr als die Hälfte der weltweiten Umsätze im privaten 5G-as-a-Service-Markt aus. Der indische Marktforscher schätzt, dass Hardware weiterhin führend bleibt. Das Software-Segment soll jedoch von 2022 bis 2031 mit 38,5 Prozent die höchsten jährlichen Zuwachsraten haben, da es Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmechanismen bietet, die die Sicherheit der Netzwerke weiter erhöhen.



Basierend auf dem Bereitstellungsmodell macht das Non-Standalone-Segment im Jahr 2021 den größten Anteil aus und trug mehr als zwei Drittel zu den globalen Einnahmen des privaten 5G-as-a-Service-Marktes bei. Es wird seine führende Position im Prognosezeitraum voraussichtlich beibehalten, weil es eine kostengünstige Lösung für Unternehmen ist, die ihre bestehenden LTE-Netze auf 5G aufrüsten wollen. Allerdings wird die Nachfrage nach eigenständigen privaten 5G-Netzen wachsen, und zwar jährlich um stolze 40,7 Prozent, da sie flexiblere und skalierbarere Lösungen für Unternehmen bietet.



Nordamerika hatte im Jahr 2021 den höchsten Marktanteil. Er machte aufgrund der großen Anzahl industrieller Anwendungen und des Bedarfs an sicherer und zuverlässiger Konnektivität fast zwei Fünftel des weltweiten privaten 5G-as-a-Service-Umsatzes aus. Es wird jedoch erwartet, dass die asiatisch-pazifische Region von 2022 bis 2031 mit einem jährlichen Plus von 40,6 Prozent das größte Wachstum haben wird. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #5G #Breitband #Internet #mobil #Markt #Trends





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Industrie braucht 5G

Die Verfügbarkeit des neuen Mobilfunkstandards 5G ist für 85 Prozent der produzierenden Unternehmen wicht...



5G zu teuer

5G-Smartphones sind beim Kauf über die großen Mobilfunker im Schnitt doppelt so teuer wie 4G-Geräte, wie...



5G wird noch besser

5G der Zukunft wird dank eines Systems der University of California, San Diego noch schneller und zuverl...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: