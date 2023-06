Domains 05.06.2023

nic.at erhöht die Preise

Die Domainverwaltung für Österreich erhöht die Preise für .at-Domains und alle darunter liegenden Domainvarianten.

Der alte Endkundenpreis von 30 Euro exkl. USt. (36 Euro inkl.) pro Jahr wird auf 34 Euro (40,80 inkl. 20% USt.) angehoben. Der Preis gilt für alle Bestellungen ab 1.7.2023, also in knapp einem Monat.



Analog werden auch Preise im Großhandel angehoben. Die über 11% Preissteigerung liegt zwar oberhalb der aktuellen Inflationsraten, nic.at hat aber über lange Strecken gar keine Preisanpassung gemacht.

