Zahlen & Daten 07.06.2023

Posting und Einkommen

Aus den Beiträgen eines Nutzers im sozialen Nachbarschaftsnetzwerk Nextdoor lässt sich dessen Einkommen ableiten.

Das haben Forscher der Queen Mary University of London herausgefunden, nachdem sie 2,6 Mio. Beiträge in diesem Netzwerk analysiert haben. Auffällige Unterschiede in den Posts von Menschen, die in wohlhabenderen und ärmeren Vierteln leben, hatten zuvor schon vermuten lassen, dass Online-Posting-Aktivitäten von Usern der sozialen Medien deren sozioökonomischen Status aufdecken und die Erstellung von Nutzerprofilen ermöglichen.



Wenn Social-Media-Plattformen selbst darangingen, die Einkommen ihrer Nutzer zu erfassen, könnten sie Werbetreibenden zielgerichteter diejenigen empfehlen, die für deren Angebote am besten geeignet seien, vermuten die Forscher. Werbetreibende könnten die Daten auch selbst nutzen, um ihre Umsätze zu erhöhen.



Die Forscher haben 2,6 Mio. Beiträge aus 64.283 Nachbarschaften in den Vereinigten Staaten und 3.325 Nachbarschaften im Vereinigten Königreich gesammelt und analysiert, die zwischen November 2020 und September 2021 auf Nextdoor geteilt wurden. Mit zehn Mio. Nutzern ermöglicht die Plattform verifizierten Einwohnern, Beiträge in Foren zu teilen, die ihrer Nachbarschaft gewidmet sind. Die Studienergebnisse sind in beiden Ländern konsistent.



Bewohner, die in wohlhabenderen Vierteln leben, sind besorgter über Kriminalität, wobei die 20 Prozent der reichsten Viertel etwa 1,5 Mal häufiger über Kriminalität diskutieren als die ärmsten Viertel. Und das, obwohl die Kriminalitätsrate in diesen ärmeren Vierteln 1,3 Mal höher ist. 'In wohlhabenderen Vierteln gibt es eine kriminalitätssensiblere Posting-Aktivität, aber insgesamt eine positivere Stimmung in den Posts', so Ignacio Castro, leitender Forscher und Dozent für Datenanalyse an der Universität.



Über gewaltlose Verbrechen wird häufiger diskutiert als über Gewaltverbrechen. Die meisten Trends bei Nutzerinhalten sind in den USA und Großbritannien sehr ähnlich, mit einem bemerkenswerten Unterschied. Über Waffen und Gewaltverbrechen wird in den reicheren Vierteln in den USA mehr diskutiert als in entsprechend situierten in Großbritannien. Das ist bei Vierteln mit mittlerem Einkommen nicht der Fall, heißt es von den Forschern abschließend.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Einkommen #Social Media #Forschung







Auch interessant!

Familie blockieren

36 Prozent der Nutzer sozialer Medien in Indien haben zumindest ein Familienmitglied auf beliebten Plattf...



Musiker im Verlust

Drei von vier Musikern fahren laut einer Umfrage von Pirate bei neuen Releases Verluste ein. An der Erheb...



Youtube benachteiligt Influencer?

Monetarisierungs-Mitbewerber Patreon hat bei Youtubern rundgefragt und spannende Zahlen ermittelt....



Elite in Snapchat und Instagram

Wohlhabende Jugendliche finden Instagram und Snapchat attraktiver als Facebook, denn sie können sich dort...



Eliten statt Demokratie

In der Theorie haben es Internet und Social Media jedem individuellen User ermöglicht, sich am Meinungsbi...