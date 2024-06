Suchmaschinen 05.06.2024

Google dreht weiter in Richtung Mobile

Der nächste Schritt des Umbaus des Index ist es, dass Seiten, die nicht auf Smartphones darstellbar sind, gar nicht mehr in die Suchmaschine aufgenommen werden.

War es bisher so, dass der Index 'mobile first' gemacht wurde und das Ranking für die Darstellung am Handy gebaut wurde, so wird in Kürze selbst die Aufnahme in den Index der Suchmaschine daran geknüpft, dass die Seite überhaupt am Handy nutzbar ist - ist sie es nicht, wird sie generell aus der Suchmaschine entfernt.



Google wird damit nicht nur immer mehr auf die mobile Nutzung hin optimiert, sondern auch zur reinen Mobile-Web-Suchmaschine, nicht mehr die allumfassende Suchmaschine wie bisher. Man kann sie aber weiterhin am PC im Browser nutzen, wenngleich Seiten speziell für diese Nutzer nicht mehr erscheinen werden.

#Google #Suchmaschine #Smartphones #Index







