Kaufen und Verkauf von 3D-Objekten

Wer Renderings erzeugt oder mit 3D-Visualisierungen arbeitet, braucht immer wieder Objekte, die man einsetzen kann. Oder man hat welche, die man gerne verkaufen möchte. Handelsplattformen helfen dabei!

So wie Stockfoto-Plattformen für Fotografen und Foto-Nutzern hilfreich sind, um Bildmaterial zu handeln, sind es entsprechende Websites für 3D-Objekte, wenn man Spiele erzeugt, Visualisierungen machen muss oder sonstige Ergebnisse aus dem 3D-Raum im Computer machen will. Wir haben schon Quellen für kostenlose 3D-Objekte vorgestellt, die Links zu den Gratis-Lieferanten finden sich unterhalb. Hier stellen wir professionelle Händler vor, die 3D-Objekte versilbern oder verfügbar machen!



3D Export

3D Squirrel

Artstation Marketplace

Blender Market

CG Trader

Plan Marketplace

Renderhub

Renderosity Marketplace

Sketchfab Store

Turbosquid





Käufer finden auf den Plattformen sicher die passenden Objekte für eigene Projekte, Verkäufer können im Schnitt zwischen 60% und 90% der Verkaufserlöse von Objekten und Texturen als Einnahmen mitnehmen. Das zahlt sich also für beide Seiten aus!

