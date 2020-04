Computer 21.04.2020

Microsoft 365 statt Office

Office 365 war das Paket für Unternehmen und danach auch Private, um die Büroarbeiten zu erledigen. Das Office-Paket wurde aber erweitert und soll nun auch den Bereich 'Life' umfassen.

Und das spiegelt sich ab heute auch im Namen des Abo-Cloud-Pakets wieder: Als Microsoft 365 beinhaltet das neue Office-Online-Paket auch neue Funktionen. Nicht nur, dass bestehende Anwendungen erweitert wurden (der Edge-Browser, der Outlook-Editor etc.), auch die Ausrichtung ('besser schreiben', 'besser präsentieren') samt obligatorischer KI-Unterstützung, richtet sich mehr an den Menschen als das Büro und den Arbeitsplatz.



Microsoft 365 ist ansonsten aber noch immer das, was man als Office 365 kennt. Auch das Familien-Paket gibt es weiterhin und die Preisstruktur bleibt bestehen. Das bedeutet: Auch die kostenlose Online-Variante der Office-Programme bei Microsoft sind weiterhin auch in MS 365 nutzbar.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Software #Microsoft #Cloud #Office







