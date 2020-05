Mobile Web 02.05.2020

Xiaomi sendet Daten nach China

Über russische und chinesische Server aus dem Alibaba-Umfeld soll Xiaomi über seine Apps Verhaltensdaten seiner User nach China gesendet haben, meldet Forbes nach Informationen aus Hacker-Quellen.

Die Mi-Apps von Xiaomi haben dabei Informationen über besuchte Seiten und verwendete Gesten gesammelt und auf einfache Art 'verschlüsselt' über angemietete Server abgeholt und an das Unternehmen zurück gesendet. Für welche Handies das gilt und ob auch europäische Versionen betroffen sind, ist nicht bekannt - die US-Versionen der neuesten Modelle sind jedenfalls positiv getestet worden.



Xiaomi selbst gibt an, dass entsprechende Einstellungen in der Software berücksichtigt würden und auf Wunsch keine Daten gesendet werden. Und die Daten selbst werden nur zur Qualitätskontrolle und -verbesserung eingesetzt. Warum man so unprofessionell auf die Vorwürfe reagiert hat, ist dabei unverständlich. Mehrfaches Zurückrudern und intransparente Kommunikation ist jedenfalls im Westen nicht gut angekommen.



Wir empfehlen jedenfalls, nicht die integrierten Apps zum Surfen einzusetzen, sondern jene vom westlichen Mitbewerb. Die Browserhersteller wie Mozilla, Google und Microsoft sind auf Android mit eigenen Versionen vertreten, die man alternativ einsetzen kann. Dass auch diese mitunter gerne nach Hause telefonieren, steht aber auf einem anderen Blatt. Bei Mozilla und Microsoft ist man alleine aufgrund der Marktposition und Produktpositionierung dabei wohl auf einer halbwegs sicheren Seite.

